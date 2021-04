HOMES Under the Hammer L’animateur Martin Roberts n’a pas pu contenir sa consternation alors qu’il haletait «oh mon Dieu» lors d’une visite d’une propriété aux enchères.

L’animateur de la BBC n’a pas tardé à signaler un problème structurel majeur avec la maison exprimant sa peur pour les nouveaux propriétaires.

4 Martin Roberts a été consterné de constater de graves dommages structurels

La découverte potentiellement coûteuse de Martin est venue alors qu’il regardait un ancien bureau d’enregistrement à Ilkeston, Derbyshire.

Avec la propriété aux enchères avec un prix indicatif assez bas de 70 000 £ à 85 000 £, les alarmes de Martin sonnaient déjà.

Commençant sa visite de la propriété, Martin a réfléchi: « Qu’avons-nous? Un joli petit hall d’entrée, un grand escalier, vous voulez le dépouiller.

«Et puis une grande salle de réception, on a tout de suite l’impression que c’est probablement victorien, de grandes fenêtres, de hauts plafonds.

4 La tournée se passait plutôt bien jusqu’à ce qu’il remarque une énorme fissure dans le plafond

4 Martin était à l’étage quand il a fait la découverte Crédit: BBC

«Cuisine un peu décevante qui fait probablement référence à son passé plus récent.

«Dans ce salon arrière et évidemment un peu d’extension pour s’adapter au fait que c’était la salle de cérémonie où les mariages auraient été célébrés.»

Mais l’ambiance a rapidement changé lorsque Martin montait à l’étage, il a poursuivi: « Au fur et à mesure que les propriétés disparaissent, c’est un doozy. En haut, et quels délices sont en réserve? »

«Oh mon Dieu, je n’avais pas besoin d’aller très loin pour voir quelque chose qui n’était pas du tout une bonne nouvelle.

«Regardez cette fissure, dans le pire des cas, c’est un affaissement, dans le meilleur des cas, c’est historique, le bâtiment a déménagé dans le passé mais s’est maintenant installé.

4 La propriété était autrefois un bureau d’enregistrement

L’expert de l’émission a expliqué: « La seule façon de vraiment le savoir est de faire quelques tests. Une bonne étude structurelle est absolument nécessaire avant d’aller trop loin sur ce point – pourrait expliquer le prix indicatif bas, je suppose?

«Pendant ce temps, nous avons deux chambres à coucher là-bas, mais ensuite vous avez quatre chambres de très bonne taille.

«Beaux plafonds hauts, quelques jolies caractéristiques d’origine, peut-on pardonner les fissures?

« Eh bien, je veux en savoir un peu plus, mais probablement, oui, nous pouvons. »

La propriété a été achetée pour 140 000 £ par les nouveaux promoteurs immobiliers Michelle et Alan.

Ils ont parlé de leur projet de transformer leur achat en une maison familiale à louer ou à vendre.

Ils ont ajouté: «Nous allons trouver un ingénieur en structure car il y a une ou deux fissures qui nécessitent un examen attentif.

«Nous avons parlé aux voisins et il a dit que toutes les maisons avaient des problèmes historiques, apparemment, toute la rue descend lentement.

« La bonne nouvelle, c’est que nous sommes au sommet de la colline! »

Homes Under the Hammer est diffusé en semaine sur BBC One à 10h.