Homes Under The Hammer, Ibiza Weekender et les stars de Netflix s’inscrivent à une émission de désintoxication extrême que Megan Barton Hanson a quittée

STARS de Homes Under The Hammer et l’Ibiza Weekender font partie de ceux qui participent à un nouveau spectacle de désintoxication extrême.

Le présentateur Martin Roberts et la star de télé-réalité David Potts apparaîtront dans The Big Celebrity Detox sur E4, The Sun peut le révéler en exclusivité.

Chloe Veitch de Too Hot To Handle et le kickboxeur Michael Page font également le spectacle, que nous avons révélé que Megan Barton Hanson a quitté après deux jours de tournage.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les célébrités courageuses prendront des traitements de bien-être extrêmes qui ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu à la télévision auparavant.

« Qu’il s’agisse de se couvrir d’urine, de faire des lavements au café ou de se déshabiller ensemble, ce n’est pas pour les timides.

“Certaines des filles vont même faire passer leurs parties privées à la télévision nationale !”

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé que Megan, 28 ans, avait décidé que c’était trop complet et s’était retiré malgré les producteurs qui faisaient de leur mieux pour la faire rester.

Une source a déclaré: “Megan a réalisé très rapidement en filmant que la série était un peu trop pour elle.

“Les ‘traitements’ sont vraiment complets et assez radicaux, et elle avait juste l’impression d’avoir mordu plus qu’elle ne pouvait mâcher.

“Ce n’était pas la faute de la série, ils étaient francs sur ce pour quoi elle s’inscrivait, mais Megan n’a pas vraiment apprécié la réalité de l’intensité de tout cela jusqu’à ce qu’elle monte sur le plateau.