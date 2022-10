HomePod mini pourrait bientôt être lancé dans ces quatre nouveaux pays

Apple pourrait bientôt étendre le HomePod mini aux clients de quatre nouveaux pays, le fabricant d’iPhone ajoutant la prise en charge de la langue Siri en finnois, norvégien et suédois avec des mises à jour logicielles récentes, avec des rumeurs danoises en cours de test, faisant allusion à une éventuelle expansion du HomePod au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède.

Sorti pour la première fois en 2020, le HomePod mini comprend un guide d’ondes acoustique conçu par Apple pour une expérience audio à 360 degrés, un ensemble de trois microphones pour écouter les commandes “Hey Siri”, des commandes intelligentes pour la maison, et plus encore, disponible en cinq couleurs dont le blanc , orange, bleu, jaune et gris sidéral.

HomePod mini utilise l’audio informatique pour fournir une expérience acoustique riche et détaillée et offrir des performances optimales. Pour obtenir un son puissant dans un design compact, le haut-parleur utilise une puce Apple S5 qui exécute un logiciel pour analyser les caractéristiques de la musique. Cela s’applique également aux modèles de réglage pour optimiser le volume, ajuster la plage dynamique et contrôler le mouvement du haut-parleur et des radiateurs passifs, le tout en temps réel.

Comme l’a noté MacRumeursla prise en charge récemment ajoutée du finnois, du norvégien et du suédois laisse entendre qu’Apple se prépare à étendre la disponibilité du haut-parleur à de nouveaux pays à travers l’Europe, s’ajoutant aux près de 20 pays où le HomePod est actuellement disponible.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.