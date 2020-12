Contraints de disputer leurs matchs à domicile à 300 kilomètres de leur stade natal et de compter sur des baux et des transferts gratuits pour booster leur équipe, Spezia, nouvellement promu, a néanmoins défié toutes les chances lors de sa première saison en Serie A.

Le club ligurien a jusqu’à présent réussi à quitter le bas du tableau, est invaincu lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et occupe une respectable 14e place du classement, au-dessus des équipes établies comme la Fiorentina et Parme.

Leurs trois défaites viennent toutes d’équipes du top cinq – le leader de l’AC Milan, la Juventus et le Sassuolo, détenteurs du titre, tout en maintenant la Fiorentina et Parme à égalité 2-2.

Ils ont une autre perspective difficile samedi lorsqu’ils « accueillent » la Lazio, bien que le match se jouera à Cesena, de l’autre côté de l’Italie, car le stade Alberto Picco de Spezia n’est pas encore à la hauteur des standards de la Serie A.

Après une récente rénovation, Spezia espère accueillir des compétitions à partir du milieu du mois.

« Pour chaque match à domicile, nous devons nous asseoir dans le bus pendant trois heures pour nous rendre à Cesena », a déclaré l’entraîneur Vincenzo Italiano. « Nous avons raté le sentiment de protection que vous procure votre stade, même sans public. »

Fondée en 1906, Spezia est revenue après avoir déposé son bilan en 2008 et avoir remporté une promotion grâce au système des séries éliminatoires la saison dernière.

Après avoir pris leur place le 20 août, ils avaient à peine un mois pour monter une équipe pour la nouvelle saison. Au total, Spezia a signé 19 nouveaux joueurs, bien qu’ils n’aient dépensé que 5,5 millions d’euros (6,69 millions de dollars).

Ces acquisitions comprenaient l’attaquant français M’bala Nzola, qui a marqué trois buts en six apparitions et a suscité l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League anglais.

« Nous traitons chaque match comme une finale et jouons avec enthousiasme », a déclaré Italiano après le match nul 2-2 de la semaine dernière contre Cagliari. «Nous essayons de faire une rotation et de nous assurer que tout le monde se sent impliqué.

«Les garçons s’amusent bien sur le terrain et j’en suis content, ça donne beaucoup de satisfaction. Il semblait que nous aurions du mal à ce niveau, mais ce n’est pas le cas. Nous avons encore de la place pour nous améliorer.

« Je demande simplement aux gars de maintenir cet enthousiasme et cette confiance qui nous ont permis d’atteindre ces résultats. »

Lors d’autres matches du week-end, le leader de l’AC Milan, qui compte cinq points d’avance au sommet, se rendra à la Sampdoria dimanche, tandis que l’Inter Milan, deuxième, accueillera Bologne samedi, lorsque la Juventus, qui a remporté quatre et cinq de ses neuf matches attacher. , divertissement Torino.

(1 USD = 0,8226 euros)

(Écrit par Brian Homewood; édité par Toby Davis)