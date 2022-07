Homeland Security IG rencontre le comité 1/6 sur la destruction de preuves par les services secrets

Facebook



L’inspecteur général du département de la sécurité intérieure a rencontré le comité 1/6 pour les informer des textes de destruction des services secrets.

CNN a rapporté :

L’inspecteur général, Joseph Cuffari, a rencontré le comité à huis clos deux jours après avoir envoyé une lettre aux législateurs les informant que les SMS avaient été effacés après que l’agence de surveillance ait demandé des enregistrements liés à ses communications électroniques dans le cadre de son enquête en cours sur le Attaque du Capitole.

Le comité prévoit maintenant de contacter les responsables des services secrets pour poser des questions sur l’effacement des messages texte du jour de l’attaque du Capitole américain et de la veille, y compris le processus de l’agence pour nettoyer les fichiers pour voir si cette politique a été suivie, le comité Le président Bennie Thompson a déclaré à CNN.

Les services secrets ont détruit les textes du 1/5 et du 1/6, et le Comité veut savoir pourquoi et veut les textes. L’excuse selon laquelle les textes ont été supprimés lors des mises à niveau de l’appareil ne tient pas. Toute personne ayant une expérience sur Internet sait que les fichiers supprimés ne sont pas vraiment partis.

Les textes sont là quelque part, probablement stockés sur un nuage gouvernemental crypté, et le Comité veut y avoir accès.

Le comportement des services secrets était suspect mais pas sans précédent, étant donné que certains loyalistes de Trump ont tenté de discréditer le témoignage de Cassidy Hutchinson.

Il ne semble pas que l’excuse que les textes aient été supprimés va le couper avec le Comité 1/6, car ils sont sur le point de commencer à poser des questions sur les services secrets.