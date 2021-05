Home Under The Hammer Martin Roberts et son équipage fondent en larmes au dernier souhait d’une femme

HOMES Under the Hammer présentateur Martin Roberts a ouvert à peu près une fois où il a été laissé «en larmes» avec un invité qui est une mère en phase terminale qui l’a appelé une «inspiration».

Martin, 57 ans, est l’hôte de Home Under the Hammer depuis dix-huit ans depuis ses débuts en 2003.

News Group Newspapers Ltd

Martin Roberts est présentateur pour Homes under the Hammer depuis 18 ans[/caption]

Il a dévoilé que la meilleure partie de son travail est de rencontrer les gens derrière les maisons et les téléspectateurs le qualifiant d ‘«inspiration».

L’ancien candidat I’m a Celebrity a déclaré qu’il aimait en savoir plus sur la vie de leurs propriétaires Express: «Ce qu’il y a de plus sympa pour moi, c’est quand je reçois des gens qui me disent que je les ai aidés à traverser des moments difficiles.

«Le spectacle est découvert par des personnes qui se trouvent dans des circonstances inhabituelles dans leur propre vie.

«De toute évidence, il y a beaucoup de gens qui travaillent à domicile, il y a des gens qui sont des travailleurs autonomes ou des gens qui tombent malades ou qui sont à la retraite.»

BBC

Martin a révélé que la meilleure partie de son travail est que les gens lui disent à quel point il les a aidés à traverser des moments difficiles[/caption]





Chris Balcombe – Le soleil

Martin a déclaré que l’émission touchait vraiment la vie des gens[/caption]

Il a ajouté: «Avant qu’ils ne le découvrent lorsqu’ils sont malades ou temporairement, ou lorsqu’ils sont en congé de maternité; c’est vraiment agréable d’entendre d’eux que la série les a aidés d’une certaine manière, à traverser cette période de difficulté, et je pense que c’est définitivement le cas.

«Il y a des moments où cela fait vraiment ressortir à quel point la série fait partie de la vie des gens.»

Martin a rappelé un moment émouvant en disant: «Il fut un temps où nous étions dans une maison à Stockport et je parlais à cette dame de la raison pour laquelle ils avaient acheté cette propriété et cette dame a dit: ‘Ma mère était en phase terminale, et nous avons regardé sur Homes Under le marteau dans l’hospice ensemble.

«Et notre maman nous a dit, je vais mourir, nous le savons, c’est juste une réalité de vie ou de mort.

News Group Newspapers Ltd

Les invités ont dit à Martin qu’ils étaient inspirés par lui[/caption]

«Mais quand je le ferai, évidemment, vous savez que je vais vous laisser de l’argent, et je veux que vous fassiez ce que cet homme vous dit» – en me montrant du doigt à la télévision.

«Donc, j’étais dans cette maison à Stockport qu’ils avaient acheté avec elle alors l’argent de la mère décédée qu’elle leur a laissé et la dame a dit ‘maman a été inspirée par toi et nous avons été inspirées par toi et nous étions juste, nous sommes ici faire ce que maman nous a dit de faire et c’est très spécial pour ça.

BBC

Martin a également parlé de sa chaîne YouTube Martin Roberts Property Tibits[/caption]





Parlant de l’impact émotionnel, Martin a poursuivi: «Alors je suis en larmes, le caméraman est en larmes, le réalisateur pleure les yeux. ‘Oh mon Dieu. Wow.' »

Martin a également parlé de sa chaîne YouTube, Titbits de propriété de Martin Robert, tout pour entrer dans le monde de l’immobilier et du bricolage.

Il a dit: «Je suis de la vieille école parce que je suis vieux! Je n’ai pas grandi avec YouTube et je n’ai pas grandi [with] les médias sociaux, donc apporter ce changement à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, à ce que les gens regardent et à ce que les gens ne regardent pas est assez difficile et je n’ai toujours pas la tête autour de ça.

Homes Under the Hammer est diffusé en semaine à 10h sur BBC One.