Si Paris est toujours l’endroit idéal, cette période de l’année est particulièrement électrique. En plus d’Usher qui présente actuellement ses défilés incontournables Rendez-Vous Á Paris dans la ville, c’est aussi à nouveau la Fashion Week. Des présentations de créateurs ont lieu et la ville regorge de stars du style vestimentaire. Cependant, à tout moment de l’année, l’endroit idéal pour être dans la Ville Lumière est Hôtel de Crillon, un hôtel en bois de rose. Depuis 1909, dans une structure datant de 1758, cet hôtel de luxe a accueilli des invités de toutes sortes, des dignitaires aux célébrités. Il a également subi des modifications de conception uniques en leur genre, ce qui en fait l’un des hôtels les plus époustouflants que vous puissiez trouver.

Le regretté Karl Lagerfeld, créateur de mode et célèbre directeur créatif de Chanel de 1983 jusqu’à sa mort en 2019, a conçu le Les Grands Appartements, deux suites signature de l’hôtel. Si cela ressemble à une grande opulence, vous avez raison. Nous parlons de marbre, de meubles sur mesure, d’un mélange d’intérieurs du XVIIIe siècle, de touches modernes et de vues imprenables. Oh, et un prix de 20 000 € la nuit. (Étant donné que la majeure partie du mois d’octobre est déjà réservée, ce tarif ne fait pas fuir les gros dépensiers.)

À l’occasion de la Fashion Week de Paris, nous avons interrogé le directeur général de la propriété, Vincent Billiard, sur le design unique de ces magnifiques suites, les touches personnelles inspirées de certaines des choses préférées de Lagerfeld et pourquoi Hôtel de Crillon, un hôtel en bois de rose est la destination incontournable à visiter toute l’année.

ESSENCE : Quelle est l’histoire de Karl Lagerfeld qui a conçu les Grands Appartements ? Et qu’en était-il du 18ème siècle Paris qui l’a tant inspiré ?

Vincent Billard : L’équipe de la propriété a travaillé avec le célèbre créateur de mode Karl Lagerfeld sur Les Grands Appartements pour créer une offre de suites unique spécialement conçue pour refléter son amour pour le XVIIIe siècle. Mélangé à sa vision personnelle du chic et de la modernité à la française, le résultat final est un hébergement incroyablement bien aménagé qui parle véritablement de l’ambiance et de l’histoire de Paris. Il avait également une place particulière dans son cœur pour le ciel gris parisien et la tour Eiffel qui se reflètent dans les vues à couper le souffle et la palette de couleurs grises des deux suites.

Qu’est-ce qui rend la Suite Couture et la Suite Concorde si différentes et uniques ?

Outre leurs vues imprenables sur Paris et ses monuments, les Suite Couture et Suite Concorde présentent un mobilier sur mesure ainsi qu’une salle de bains aux décors uniques conçus par Lagerfeld lui-même. Cela comprend des canapés plus grands que nature, des palettes de couleurs, le marbre délicatement nuancé des salles de bains et des draps sur les lits. D’autres caractéristiques uniques de la suite sont le nombre de matériaux rares et exclusifs utilisés : le premier tapis au monde à présenter du métal courbé et martelé, deux fontaines en marbre de Versailles comme lavabos dans les salles de bains des invités et des photographies imprimées sur toile avec de véritables feuille d’or pour n’en nommer que quelques-uns. Reliée aux Grands Appartements se trouve la Chambre Choupette — avec son propre foyer, cette pièce est dédiée au chat adoré de Lagerfeld, Choupette. Il est décoré de rayures noires et blanches et comprend plusieurs portraits de Choupette photographiés par la créatrice. La Suite Concorde met également en valeur le chat bien-aimé, avec un tapis destiné à évoquer les griffures du chat.

La baignoire de la Suite Concorde était également taillée dans une seule plaque de marbre de Carrare pesant plus de deux tonnes et devait être soulevée par la fenêtre à l’aide d’une grue et posée sur deux blocs de glace.

Au-delà du fait que l’un des noms les plus emblématiques de la mode ait contribué à la conception de cet espace, qu’est-ce qui fait des Grands Appartements et de l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, le lieu incontournable de la Fashion Week de Paris et au-delà ?

L’hôtel doit son statut légendaire à sa riche histoire, ayant traversé les règnes de deux rois de France, la Révolution française, la montée et la chute de l’Empire napoléonien et la naissance de la Société des Nations. En plus de ses liens étroits avec le patrimoine et la tradition, la propriété incarne véritablement l’esprit de Paris avec son luxe incomparable et ses espaces diversifiés axés sur l’art. De nombreuses personnes ont franchi ses portes au fil des années, notamment des chefs d’État, des célébrités et même des familles royales. Son emplacement surplombant la place de la Concorde en fait également le cadre idéal pour ceux qui souhaitent explorer tout ce que Paris a à offrir.

Plus récemment, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel a ouvert ses deux nouveaux concepts de restauration, Nonos et Comestibles et Butterfly Pâtisserie. Nonos et Comestibles se divise en deux concepts distincts : Nonos, une salle à manger citadine et animée servant une cuisine française traditionnelle revisitée et Comestibles, un comptoir traiteur proposant les meilleurs fruits de mer, charcuteries, poissons fumés et fromages. Butterfly Pâtisserie est un atelier de haute joaillerie unique qui propose des gâteaux artistiques, des desserts de saison et des chocolats exclusifs. Ces nouvelles offres de restauration offrent un autre répit chic et délicieux aux visiteurs de la ville pendant la fashion week.

Au-delà de ses liens avec l’un des noms les plus emblématiques de la mode, l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel continue de faire évoluer son offre au rythme de la mode du temps, tout en conservant sa position illustre de grand-mère légendaire.