Home Sec Suella Braverman admet avoir transmis six fois des e-mails de travail du gouvernement à son téléphone personnel après une enquête sur les fuites

SUELLA Braverman a envoyé par e-mail des documents officiels du gouvernement depuis son téléphone personnel SIX fois en l’espace de moins de deux mois.

Dans une lettre explosive de mea culpa adressée au comité des affaires intérieures de la Chambre des communes, la ministre de l’Intérieur a admis avoir utilisé son téléphone personnel pour envoyer des documents sensibles afin qu’elle puisse utiliser son téléphone professionnel pour participer à des conférences téléphoniques.

Suella Braverman a envoyé par e-mail des documents officiels du gouvernement à partir de son e-mail personnel SIX fois Crédit : PA

Les six courriels ont été envoyés entre le 6 octobre et le 19 septembre, lorsque Mme Braverman servait sous Liz Truss.

Dans sa lettre à la présidente du comité, Diana Johnson, la ministre de l’Intérieur a déclaré: “Dans tous ces incidents, il était plus pratique d’utiliser mon téléphone personnel pour lire les documents et était dans les limites de l’utilisation autorisée.

“Une telle utilisation de mon informatique personnelle était raisonnable et effectuée dans l’intérêt public afin de me permettre de faire mon travail.”

À une occasion, Mme Braverman a divulgué les propositions de l’ex-Premier ministre pour un «visa de croissance» pour attirer des migrants hautement qualifiés en Grande-Bretagne pour un coup de pouce de 14 milliards de livres sterling.

Elle a été rapidement limogée par Mme Truss avant d’être reconduite de manière controversée par M. Sunak six jours plus tard.

Les SIX e-mails envoyés depuis le téléphone personnel de Suella Braverman 15 septembre : Documents joints et briefing pour une réunion ministérielle sur

migration illégale / légale. Participation au pré-briefing virtuel de 08h45

rencontre pendant le transport. 19 septembre : Documents joints et briefing pour une réunion virtuelle à 14h15

en transit sur les récentes activités de protestation et les troubles publics. 30 septembre : Briefing médiatique joint avec des lignes publiques avant une interview virtuelle dans un journal à laquelle vous avez assisté hors site. 05 octobre : Documents joints et briefing envoyés pendant le transit pour une réunion virtuelle de 17h00 qui a ensuite été annulée. 14 octobre : Soumission ci-jointe sur l’activité de protestation qui a fait l’objet

d’une réunion ministérielle virtuelle mise en place vendredi soir. 16 octobre : Briefing ci-joint pour la même réunion ministérielle virtuelle sur

activité de protestation le dimanche 16 octobre 2022 (participation virtuelle

de la maison).

Mme Braverman est encore plus critiquée pour avoir tenté de dissimuler la fuite du visa de croissance en disant à la personne qui a envoyé le message de le supprimer.

Les e-mails vus par la BBC montrent qu’elle a dit au destinataire du message très sensible de le “supprimer et de l’ignorer” vers 10 heures du matin, deux heures et demie après la violation initiale.

Mais ce n’est que vers midi qu’elle l’a signalé aux autorités.

Aucun des six courriels envoyés par le ministre de l’Intérieur n’a été classé SECRET ou TOP SECRET.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré: «Lors de ma discussion de nomination avec le nouveau Premier ministre, je lui ai assuré que je n’utiliserais plus l’informatique personnelle pour les affaires du gouvernement.

“J’ai demandé des informations et des conseils à des experts en sécurité sur ce qui constitue une utilisation appropriée de l’informatique gouvernementale et personnelle.”