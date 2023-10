La victoire des Astros contre les Rangers lors du troisième match de la série de championnats de la Ligue américaine mercredi soir a ramené Houston dans la série, le Texas menant 2-1 avant le quatrième match jeudi.

Houston a atteint Max Scherzer tôt, s’accrochant pour gagner 8-5 au Globe Life Field à Arlington. L’assaut de Yordan Alvarez en séries éliminatoires s’est poursuivi avec deux points produits, et il atteint désormais 0,407 avec six circuits et 10 points produits en sept matchs.

Le gaucher Andrew Heaney obtient le départ pour les Rangers, tandis que le droitier Jose Urquidy prend le monticule pour les Astros dans un match crucial.

Suivez les mises à jour du jeu 4 :

Les Astros mènent 7-3 après le home run de Jose Abreu

ARLINGTON, Texas – Cody Bradford est un jeune lanceur, un grand gaucher qui rivalise avec une balle rapide à 91 mph et un change-up qu’il emploie souvent. Et malgré ce répertoire décevant, il a concouru avec acharnement dans le spot le plus indésirable que le manager Bruce Bochy pouvait lui placer : Bases chargées, Yordan Alvarez au marbre.

Bradford s’est échappé de cet endroit, ne cédant qu’une mouche sacrificielle après neuf lancers au bâton.

Mais José Abreu lui en a fait payer le prix.

Abreu a suivi avec un circuit de trois points contre Bradford, donnant aux Astros une avance de 7-3 dans la quatrième manche du match 4 de l’ALCS.

On pourrait être tenté de qualifier le tir d’Abreu de « révolutionnaire », mais il n’y a tout simplement pas moyen de briser ce match, pas avec les Astros qui doivent couvrir 18 retraits supplémentaires et avec leurs trois releveurs à plus fort effet de levier diminués après avoir lancé le troisième match.

La course folle continue.

– Gabé Lacques

Le home run de Corey Seager porte le score à 3-3

ARLINGTON, Texas – Corey Seager a égalisé le quatrième match de l’ALCS sur un terrain qu’il n’avait pas à frapper hors du parc.

Mais Seager est différent, et non seulement il a atteint la balle rapide de 92 mph de haut du partant des Astros de Houston, José Urquidy, mais il l’a conduite vers le terrain opposé, à 401 pieds dans l’enclos des releveurs des Astros pour égaliser le match 3-3.

Après deux autres simples, Urquidy était hors du jeu, se combinant avec le partant des Rangers Andrew Heaney pour n’enregistrer que neuf retraits.

Maintenant, tout va bien avec six manches à jouer.

– Gabé Lacques

Les Rangers de retour dans le match avec deux points contre José Urquidy

ARLINGTON, Texas – À peine deux manches après le début du match 4, il est tout à fait clair que ce match sera décidé par les releveurs.

Adolis Garcia a frappé un premier circuit en fin de seconde et les Texas Rangers ont marqué un autre point contre le partant des Astros de Houston, José Urquidy, sur un doublé de Nathaniel Lowe et un sacrifice fly de Josh Jung, réduisant l’avance des Astros à 3-2.

Les Astros ont chassé le partant des Rangers Andrew Heaney avec deux retraits dans le premier, et les Rangers ont presque rendu la pareille dans le second, avec le releveur de Houston Ryne Stanek se réchauffant. Mais avec deux points, Urquidy a limité le frappeur chaud de Jung à une mouche sacrificielle et a retiré Leody Taveras sur des prises pour bloquer le point égalisateur à la deuxième place.

– Gabé Lacques

Les Astros démarrent rapidement avec une première manche de trois points

ARLINGTON, Texas – Les Astros de Houston continuent de faire exploser les plans de lanceurs des Rangers du Texas en séries éliminatoires.

Conservant une avance de 2-1 avant le quatrième match de l’ALCS, les Rangers visaient une fois de plus à « superposer » avec succès Andrew Heaney et Dane Dunning, le gaucher allant aussi longtemps qu’il le pouvait avant de céder le relais à son homologue droitier.

Mais Heaney n’a jamais décollé.

Houston l’a frappé avec un double, un simple et un triple de deux points d’Alex Bregman avant qu’il ne puisse enregistrer un retrait, et les Astros l’ont chassé du match avant qu’il ne puisse terminer la première manche. Dunning a été soulagé et a gardé le match gérable : 3-0 Astros avant que les Rangers ne puissent frapper.

Heaney et Dunning ont fait équipe pour peut-être la victoire la plus importante des Rangers en séries éliminatoires : un triomphe 3-2 lors du premier match de l’ALDS à Baltimore, alors que Heaney a retiré les 11 premiers frappeurs avant que Dunning et quatre autres releveurs ne terminent le travail. Les Rangers ont balayé l’ALDS en trois matchs et ont remporté les deux premiers de l’ALCS.

Mais maintenant, en attendant le résultat de Jose Urquidy en tant que titulaire des Astros, cette série semble devoir retourner à Houston pour un match 6.

– Gabé Lacques

Comment regarder Astros contre Rangers : heure du match ALCS 4, chaîne de télévision

Le match de jeudi soir devrait débuter à 20 h 03 HEdiffusé sur Renard Sports 1 ou diffusion via fuboTV.

Comment les Rangers réagiront-ils à la première défaite en séries éliminatoires ?

ARLINGTON, Texas — Manquant de sa maîtrise habituelle sur ses terrains après son retour d’une mise à pied de 37 jours en raison d’une tension à l’épaule, Max Scherzer a été renversé pendant cinq points en quatre manches et n’était pas à la hauteur du virtuose des séries éliminatoires des Astros, Cristian Javier, qui n’a marqué aucun coup sûr en cinquième manche mercredi soir au Globe Life Field.

Les Astros ont remporté le troisième match de cette série de championnats de la Ligue américaine 8-5, et même s’ils traînent toujours 2-1 dans la série, ils sont probablement réconfortés par la prochaine question qui attend les Rangers.

Que fait-on demain ?

Le Texas a pris d’assaut la série AL wild-card et la Division Series et a remporté les deux premiers matchs de cet ALCS parce que le vétéran chevronné des séries éliminatoires Nathan Eovaldi et le gaucher Jordan Montgomery ont pu commencer cinq de leurs sept matchs.

Mais le format meilleur des sept ne laisse nulle part où se cacher sur la liste. Et le pari de Scherzer – il a lancé deux matchs simulés, obtenant jusqu’à 69 lancers avant que les Rangers ne fassent appel à leur célèbre mercenaire intense pour commencer – a gravement échoué.

Son ventre flasque soulève la question : les Rangers, invaincus il y a 24 heures, sont-ils soudainement en difficulté ?

« Personne n’a dit que ça allait être facile », a déclaré le frappeur désigné des Rangers Mitch Garver. « Et certainement personne ne pensait que nous allions sortir et gagner jusqu’au bout. »

« Il allait y avoir quelques bosses. »

Andrew Heaney contre Astros, José Urquidy contre Rangers statistiques

LHP Andrew HeaneyRangers

Heaney a réalisé une MPM de 2,75 en quatre départs contre les Astros cette saison, en retirant 16 sur des prises – avec 11 buts sur balles – en 19 ⅔ manches.

Plusieurs Astros ont de bons chiffres en carrière contre Heaney :

José Abreu : 5 pour 19, 4 HR, 9 RBI, 1,347 OPS

José Altuve : 12 pour 37 (.324), 2 HR, 3 2B, .910 OPS

Alex Bregman : 11 pour 35 (.314), 1 HR, 6 RBI

RHP José Urquidy, Astros

Urquidy n’a pas lancé contre les Rangers en 2023, mais a une fiche de 4-0 avec une MPM de 2,82 en sept départs en carrière contre les Rangers, retirant 45 prises en 44 ⅔ manches.

Marcus Semien est 8 pour 21 (.381) avec 3 HR et 1.340 OPS dans sa carrière contre Urquidy.

Compositions des Astros, des Rangers et des lanceurs partants pour le match 4 de l’ALCS

Astros de Houston

Lanceur partant : RHP José Urquidy

José Altuve (R) 2B Mauricio Dubon (à droite) CF Alex Bregman (à droite) 3B Yordan Alvarez (G) DH José Abreu (R) 1B Kyle Tucker (à gauche) RF Chas McCormick (R) LF Jeremy Pena (R) SS Martin Maldonado (à droite) C

Rangers du Texas

Lanceur partant: LHP Andrew Heaney