Home is Where the Hurt is à Roland-Garros

Cela fait 40 ans qu’un joueur français n’a pas remporté le titre du simple masculin à Roland Garros et il est peu probable que l’exploit de Yannick Noah en 1983 soit égalé cette année lorsque le deuxième majeur de la saison débutera dimanche.

Cependant, les Français ne sont pas les seuls à découvrir que c’est à domicile que se trouve le mal, car les sécheresses de titres pour les joueurs masculins ont été une caractéristique régulière des trois autres Grands Chelems.

Open d’Australie : 47 ans

À l’Open d’Australie, Mark Edmondson occupe une place de choix en tant que dernier joueur à domicile à remporter le titre masculin – en 1976.

Edmondson, classé 212e mondial, a stupéfié son compatriote John Newcombe, sept fois champion de Chelem, en quatre sets alors que le tournoi se jouait encore sur gazon. Il a été surnommé la « bataille des Moustaches ».

L’histoire d’Edmondson a enchanté les fans – pour gagner assez d’argent pour ses voyages de tennis, il a travaillé comme concierge et s’est rendu au site du championnat à Kooyong en tram.

« Vous ne pouvez pas dire que cela ne se reproduira plus jamais, mais je pense que ce serait presque impossible », a-t-il déclaré en 2016, à l’occasion du 40e anniversaire de sa victoire.

Edmondson, qui reste le vainqueur majeur le moins bien classé, a de nouveau atteint les demi-finales en Australie en 1981 et à Wimbledon un an plus tard. Pour faire bonne mesure, il a également empoché cinq titres en double masculin du Grand Chelem.

Depuis cette finale de 1976, ce n’est qu’une histoire de quasi-accidents pour les hommes australiens à leur domicile du Chelem. John Marks (1978), Kim Warwick (1980), Pat Cash (1987 et 1988) et Lleyton Hewitt (2005) étaient tous finalistes.

Du côté féminin, l’Australienne Evonne Goolagong a remporté le titre de 1976 avec quatre autres saisons de championnat à venir pour les joueuses à domicile, dont la plus récente était Ashleigh Barty en 2022. Cela a mis fin à une attente de 44 ans.

Open de France : 40 ans

Yannick Noah reste le dernier Français à remporter un titre à domicile à Roland Garros, grâce à sa victoire en deux sets sur le champion en titre Mats Wilander lors de la finale de 1983.

En fait, il est le dernier Français à avoir remporté un titre masculin dans l’une des quatre majeures.

Son père Zacharie, un ancien footballeur camerounais, l’a aidé à célébrer sur le court à Paris.

« Pour lui, ça a été très dur. Chaque fois qu’il venait ici, il revenait au Cameroun avec plus de cheveux blancs », a déclaré Noah, 23 ans, qui a passé ses premières années dans le pays africain avant de retourner en Europe pour poursuivre son rêve de tennis.

Le record de Noah aux autres Grands Chelems était médiocre – une demi-finale en Australie, trois quarts de finale à l’US Open, le troisième tour à Wimbledon.

Henri Leconte, en 1988, était le dernier Français d’une finale de Roland Garros tandis que Gaël Monfils (2008) et Jo-Wilfried Tsonga (2013 et 2015) étaient demi-finalistes.

Mary Pierce, en 2000, reste la seule Française de l’ère Open à avoir remporté son Chelem à domicile.

US Open : 20 ans

Andy Roddick est le plus récent champion masculin américain à l’US Open, triomphant en 2003 avec une victoire en deux sets sur Juan Carlos Ferrero.

Un an plus tard, Roger Federer remporte le premier de ses cinq titres consécutifs à New York.

Andre Agassi (2005) et Roddick (2006) ont tous deux succombé au grand Suisse et un Américain n’a pas fait la finale à Flushing Meadows depuis.

Roddick a également eu le malheur de perdre trois finales de Wimbledon – toutes contre Federer.

Depuis la victoire de Roddick à New York, le titre féminin a été balayé à quatre reprises par Serena Williams puis par Sloane Stephens en 2017.

Wimbledon : 7 ans

Vous attendez 77 ans pour qu’un Britannique gagne Wimbledon, puis deux championnats sont assurés en l’espace de trois ans.

Andy Murray est monté à la rescousse de la fierté nationale en 2013 avec une victoire sur son rival de longue date Novak Djokovic en finale. Pour faire bonne mesure, il en a revendiqué un autre en 2016.

Jusqu’à la victoire historique de Murray, le troisième et dernier triomphe de Fred Perry au All England Club en 1936 représentait la dernière fois qu’un Britannique remportait Wimbledon.

Perry a également remporté trois titres au championnat américain et un en France et en Australie avant que sa carrière dans les majors ne se termine lorsqu’il a décidé de devenir professionnel.

Murray avait également été finaliste de Roger Federer à Wimbledon en 2012 – le premier finaliste britannique depuis Bunny Austin en 1938.

Chez les femmes, Virginia Wade a été la dernière championne à domicile en 1977.

