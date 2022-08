Home Depot, Walmart, Masimo et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Home Depot (HD) – Home Depot a enregistré un bénéfice trimestriel de 5,05 $ par action, 11 cents au-dessus des estimations, avec des revenus et des ventes de magasins comparables dépassant également les prévisions de Street. Cependant, le nombre de transactions clients a diminué au cours du trimestre. Home Depot a évolué entre les gains et les pertes dans les échanges avant commercialisation.

Walmart (WMT) – Walmart a augmenté de 3,4% dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé des résultats supérieurs et inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. Les ventes des magasins comparables ont également dépassé les estimations, et Walmart prévoit que le bénéfice ajusté baissera légèrement moins cette année qu’on ne le pensait auparavant.

Masimo (MASI) – Masimo a gagné 2,3% en action avant commercialisation après que l’investisseur activiste Politan Capital Management a pris une participation de 9% dans la société de technologie médicale. Politan prévoit de pousser Masimo à prendre des mesures pour améliorer le cours de son action.

Philips (PHG) – Les actions de Philips ont augmenté de 2,6 % en précommercialisation après que la société néerlandaise de technologie de la santé a annoncé que le PDG Frans van Houten quitterait ce poste le 15 octobre. Il sera remplacé par Roy Jakobs, qui dirige actuellement Connected Care de la société. unité.

BHP (BHP) – L’action BHP a gagné 3 % en pré-commercialisation après que la plus grande société minière du monde ait annoncé son bénéfice annuel le plus élevé en 11 ans. Les résultats de BHP ont été dopés par la hausse des prix du charbon et d’autres matières premières.

Ally Financial (ALLY) – Ally Financial a augmenté de 5,5% dans les échanges avant commercialisation après que les derniers dépôts 13F de Berkshire Hathaway ont montré que la société de Warren Buffett avait triplé sa participation dans la société de banque en ligne au cours du deuxième trimestre.

Nu Holdings (NU) – Les actions de Nu Holdings ont bondi de 13,5% dans le pré-marché après que la société de banque numérique soutenue par Warren Buffett ait annoncé des revenus trimestriels qui ont plus que doublé par rapport à l’année précédente.

ThredUp (TDUP) – ThredUp a gagné 3,3 % dans les échanges avant commercialisation après que la plateforme de revente de vêtements en ligne ait enregistré des revenus trimestriels meilleurs que prévu et une augmentation de 29 % des acheteurs actifs.

ZipRecruiter (ZIP) – L’opérateur de site Web d’emploi en ligne a publié des résultats au deuxième trimestre meilleurs que prévu grâce à la croissance continue du marché du travail. Cependant, le titre a chuté de 6,2 % en pré-commercialisation après que la société a déclaré que les employeurs commençaient à se retirer des offres d’emploi à la fin du trimestre.