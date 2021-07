Home Depot organise un événement époustouflant pour l’épargne des Fêtes

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Nous sommes à moins d’une semaine du 4 juillet, et il y a plus à fêter que notre indépendance ! Les vacances marquent également une période très promotionnelle pour les détaillants, avec des économies à profusion pour vous permettre de magasiner. Un événement monstre à noter ? La vente Home Depot du 4 juillet, qui offre des remises importantes sur l’essentiel pour votre espace de vie.

À travers 4 juillet, le site bénéficie de remises importantes sur les outils, les appareils électroménagers, les articles de toilette essentiels et plus encore. En plus des réductions de prix régulières que vous verrez sur le site, Home Depot offre également des économies estivales instantanées sur certains appareils électroménagers grâce à mercredi 14 juillet. Vous obtiendrez 50 $ de rabais lorsque vous achetez deux électroménagers, 100 $ de rabais lorsque vous achetez trois électroménagers, 175 $ de rabais lorsque vous achetez quatre électroménagers, 350 $ de rabais lorsque vous achetez cinq électroménagers et 700 $ de rabais lorsque vous achetez six électroménagers ou plus.

Cela signifie marquer des affaires tout autour. Par exemple, vous pouvez obtenir le nettoyeur de tapis Hoover Turbo Scrub à un rabais de 40 $ par rapport à son prix catalogue de 169 $, maintenant disponible pour 129 $. Plus de 2 300 clients de Home Depot ont attribué au Turbo Scrub une note de 5 étoiles, le félicitant pour sa maniabilité et la façon dont ils disent qu’il combat les taches et la saleté. « Fonctionne comme un miracle », lit-on dans une critique, tandis qu’une autre affirmait : « Aucun professionnel n’est nécessaire. »

L’offre d’économies d’été, quant à elle, peut vous permettre de réaliser des réductions de prix importantes sur les appareils ménagers dans une collection pratique. Vous pouvez obtenir cet ensemble de quatre appareils de cuisine en acier inoxydable Samsung hautement cotés, d’une valeur de 5 046 $ au total pour 25 % de réduction, ou 3 792 $, lorsqu’ils sont achetés en groupe. Cela comprend un réfrigérateur à quatre portes (était 2 999 $, maintenant 1 998 $), un lave-vaisselle à commande supérieure (était 799 $, maintenant 718 $), une cuisinière électrique de 6,3 pieds cubes (était 899 $, maintenant 808 $) et une cuisinière micro-ondes (était 349 $, maintenant 268 $). Les quatre pièces ont reçu des critiques 5 étoiles de la part des clients : le réfrigérateur était adoré pour le vaste espace qu’il offrait à l’intérieur. Le lave-vaisselle a été salué pour son silence de fonctionnement, tandis que la cuisinière est dotée de brûleurs qui chauffent ultra-rapidement, selon les clients de Home Depot. Enfin et surtout, le micro-ondes a un look élégant qui a séduit les acheteurs

Le dépôt a beaucoup plus à parcourir, alors commencez le feu d’artifice tôt avec ces offres explosives

