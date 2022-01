Home Depot nomme le vétéran de l’entreprise Ted Decker au poste de PDG

Les actions de Home Depot ont clôturé jeudi à 356,43 $, en baisse de moins de 1 %, et ont augmenté d’environ 30 % au cours des 12 derniers mois.

À partir de 2018, la société a commencé à dépenser 1,2 milliard de dollars pour ouvrir environ 150 installations de chaîne d’approvisionnement sur cinq ans, y compris des centres géants destinés aux professionnels à domicile. La société a également élargi son réseau de distribution, dans le but d’offrir une livraison le jour même et le lendemain à 90 % de la population américaine.

Même avant la crise sanitaire mondiale, Home Depot effectuait des investissements importants dans sa chaîne d’approvisionnement et son activité de commerce électronique.

« Sa capacité à combiner l’art et la science de la vente au détail est exactement ce dont nous avons besoin dans la prochaine phase de croissance de Home Depot », a déclaré Menear dans un communiqué de presse . « J’ai une immense confiance qu’il guidera notre entreprise vers de nouveaux sommets. »

Decker, 58 ans, a gravi les échelons chez Home Depot depuis qu’il a rejoint l’entreprise en 2000. Il a précédemment occupé le poste de marchand en chef et de vice-président exécutif du marchandisage. Il est devenu président et COO en octobre 2020.

Désormais, l’entreprise devra prouver qu’elle peut maintenir ces ventes alors que les Américains sont confrontés à une hausse des prix en raison de l’inflation et pourraient réorienter leurs dépenses vers des services tels que les restaurants et les voyages.

Home Depot a connu une croissance phénoménale pendant la pandémie, car les tendances de nidification et un marché du logement solide ont incité les Américains à investir dans leurs maisons ou à déménager dans des endroits plus grands. Cette croissance s’est poursuivie, y compris au cours du dernier trimestre fiscal, même si certains consommateurs ont embauché des professionnels de la maison au lieu de projets de bricolage.

L’actuel PDG du détaillant, Craig Menear, 64 ans, continuera de présider le conseil d’administration. Menear travaille chez le détaillant depuis plus de 20 ans et a commencé en tant que PDG en novembre 2014.

