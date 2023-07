Home Depot, Lowe’s mise sur les outils électriques et les équipements d’aménagement paysager

L’industrie automobile n’est pas la seule à passer à l’électrique.

Dans Dépôt à domicile et Lowe’s , l’une des allées les plus animées propose des souffleuses à feuilles, des tondeuses, des coupe-bordures et bien plus encore. Ces outils d’extérieur électriques ont commencé à s’implanter dans les quartiers et sur les terrains de golf du pays.

La transition loin de l’énergie au gaz pourrait arriver à un bon moment pour les deux détaillants de rénovation domiciliaire. Les deux ont recherché une secousse car ils voient un trafic plus faible dans les magasins et se préparent à une baisse des ventes au cours de l’année à venir. Home Depot a enregistré son pire manque à gagner en 20 ans pour le premier trimestre fiscal et a abaissé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, affirmant qu’il s’attend à une baisse des ventes comprise entre 2% et 5% au cours de cet exercice. Lowe’s a également réduit ses perspectives et prévu une baisse des ventes pour l’ensemble de l’année.

Les équipements électriques d’extérieur ne représentent qu’une petite fraction des ventes des détaillants, a déclaré Zack Fadem, analyste chez Wells Fargo. Mais, a-t-il ajouté, les progrès des outils alimentés par batterie ont déclenché un cycle de mise à niveau et donné aux bricoleurs et aux professionnels de la maison une raison de venir dans les magasins pour des achats plus importants.

« Lorsque vous demandez » Qu’est-ce qui a motivé le ticket « , mis à part l’inflation et les augmentations comparables des coûts des produits, le principal moteur est l’innovation », a-t-il déclaré. « Et c’est là que ces nouveaux produits s’intègrent. »

Il a déclaré que les investisseurs surveilleront si les outils alimentés par batterie et d’autres nouveaux produits dans les magasins, tels que la peinture, les revêtements de sol et les appareils électroménagers de meilleure qualité, peuvent vraiment être un « déplaceur d’aiguilles ».

Alors que les gains de vente faciles de la pandémie de Covid s’estompent, Home Depot et Lowe’s ont souligné les outils sans fil et alimentés par batterie comme une opportunité. Home Depot a vanté les produits lors d’une journée des investisseurs à New York plus tôt ce mois-ci, et il s’est récemment fixé pour objectif que plus de 85 % de ses ventes aux États-Unis et au Canada d’équipements électriques extérieurs fonctionnent avec des piles rechargeables au lieu du gaz d’ici la fin janvier 2029. Il a refusé de dire où se situe aujourd’hui la part des ventes.

Home Depot a estimé que le marché des outils électriques et des ventes de batteries connexes est de 32 milliards de dollars et continue.

Les unités sans fil alimentées par batterie à l’échelle de l’industrie représentaient près de 66% des ventes sur le marché des outils électriques d’extérieur à la fin de 2022, selon un rapport de prévisions économiques de l’Outdoor Power Equipment Institute.

Lowe’s a déclaré que les outils et les équipements de plein air alimentés par batterie font partie de ses catégories à la croissance la plus rapide. Bill Boltz, vice-président exécutif du marchandisage de la société, a déclaré que les ventes d’outils électriques sans fil et d’équipements électriques d’extérieur de Lowe avaient plus que doublé au cours des cinq dernières années – un clip rapide qui, selon la société, se poursuivra au cours des cinq prochaines années.

Il existe encore des obstacles à l’adoption. Les souffleuses à feuilles et les tondeuses à batterie peuvent avoir un prix similaire à celui de leurs concurrents à essence. Mais lorsque vous ajoutez des batteries et des chargeurs, les frais initiaux peuvent être plus élevés.