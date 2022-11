Home Depot et Lowe’s sont en plein essor dans un effondrement du marché du logement

Un entrepreneur en rénovation domiciliaire travaille sur une maison à Cambridge, Massachusetts. Suzanne Kreiter | Le BostonGlobe | Getty Images

Alors que le marché immobilier américain tombe durement après ses sommets provoqués par la pandémie, les détaillants de rénovation domiciliaire comme Dépôt à domicile et Lowe’s ne semble pas ressentir la même douleur. En fait, ils s’en sortent mieux que prévu. Bien que la construction de maisons et la rénovation de maisons soient intégralement liées, les forces du marché derrière chacune peuvent être différentes, et c’est ce qui se passe actuellement. actualités liées à l’investissement Ce que Cramer regarde mercredi – ventes au détail fortes, Lowe’s livre, Estee Lauder aime Home Depot et Lowe’s ont annoncé de solides résultats trimestriels mardi et mercredi, respectivement. L’action Lowe’s a bondi d’environ 5 % mercredi. Les dirigeants des deux sociétés ont parlé avec optimisme des perspectives de leur entreprise en 2023. Cela survient alors que les ventes de maisons, les prix et la construction s’affaiblissent tous de manière significative en raison d’une augmentation massive des taux hypothécaires. Le directeur financier de Home Depot, Richard McPhail, a souligné une mentalité «d’amélioration sur place» chez les propriétaires actuels, qui auraient peut-être voulu vendre mais ont changé d’avis parce qu’ils ne pouvaient plus commander le gros prix. “Tout ce que nous pouvons faire à ce stade, c’est répéter ce que nos clients nous disent”, a déclaré McPhail. “Il y a une dynamique que nous ne voyons pas beaucoup sur le marché. Avec la hausse des taux hypothécaires, les propriétaires restent en place.”

Les prix des maisons sont toujours 11,4% plus élevés en octobre qu’ils ne l’étaient en octobre 2021, selon CoreLogic, mais cette comparaison annuelle diminue depuis plusieurs mois. Les prix baissent d’un mois à l’autre à un rythme beaucoup plus rapide que les tendances saisonnières normales. Pourtant, la flambée sans précédent des prix des maisons au cours des premières années de la pandémie, alimentée par des taux hypothécaires record et le désir de nombreux Américains de déménager dans des maisons plus grandes dans les zones suburbaines, a donné aux propriétaires des capitaux propres considérables. Les prix ont bondi de plus de 40 % en seulement deux ans. À la fin du premier trimestre de cette année, avant que la forte hausse des taux hypothécaires ne fasse faiblir le marché du logement, les propriétaires disposaient collectivement de 11 000 milliards de dollars en capitaux propres, selon Black Knight. C’est le montant qu’un emprunteur peut retirer de sa maison tout en y laissant 20 % de valeur nette. Ces fonds propres ont augmenté d’un montant sans précédent de 1,2 billion de dollars au cours du seul premier trimestre de cette année. Par propriétaire, il s’élève à environ 207 000 $ en capitaux propres exploitables. Cette équité fait partie d’un moteur à trois volets de l’amélioration de l’habitat, selon le PDG de Lowe’s, Marvin Ellison. Il a souligné l’appréciation du prix des maisons, l’âge du parc immobilier américain – qui a environ 40 ans, le plus ancien depuis la Seconde Guerre mondiale – ainsi que les niveaux élevés de revenu personnel disponible. “Donc, quand vous regardez tous ces facteurs, ces choses sont de bon augure pour l’amélioration de l’habitat, et nous nous sentons vraiment bien dans nos tendances actuelles”, a déclaré Ellison dans une interview mercredi sur “Squawk Box” de CNBC.

Construire contre remodeler

Les constructeurs de maisons, dont certains travaillent à la fois dans la construction et la rénovation domiciliaires, ne se sentent pas aussi optimistes sur leur marché. Le sentiment des constructeurs a chuté en novembre pour le onzième mois consécutif, atteignant le niveau le plus bas en une décennie, selon l’Association nationale des constructeurs d’habitations. La NAHB, cependant, prévoit que le secteur de la rénovation s’en tirera le mieux parmi les sous-marchés de la construction résidentielle au cours de cette contraction actuelle du logement. “Le taux de croissance des dépenses d’amélioration ralentira en raison de la baisse des ventes de maisons existantes”, a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de la NAHB. “Cependant, un parc immobilier vieillissant, la tendance au travail à domicile et une baisse de la mobilité des ménages favorisent tous les dépenses de rénovation.” Dietz souligne également les “effets de blocage des taux d’intérêt”, ce qui signifie que les gens ne veulent pas vendre une maison où ils pourraient payer un taux d’intérêt hypothécaire de 2,75 % et échanger contre une autre maison où le taux serait probablement d’environ 7 %. aujourd’hui. Le Joint Center for Housing de Harvard prévoit que les gains annuels dans les dépenses d’amélioration et d’entretien de l’habitat diminueront “fortement” d’ici le milieu de l’année prochaine, mais seulement à un taux de croissance de 6,5% à partir d’un taux inhabituellement élevé de 16%.