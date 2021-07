Home Depot et Lowe’s se tournent vers les professionnels de la maison pour propulser la croissance

Home Depot a historiquement tiré une plus grande partie de son activité de ces acheteurs plus lucratifs et fréquents, mais Lowe’s essaie également d’attirer plus de professionnels. Environ 45% des ventes totales de Home Depot proviennent de clients professionnels contre environ 20% à 25% chez Lowe’s, selon les entreprises.

La pandémie a alimenté un marché immobilier chaud et un penchant pour la « nidification », créant des vents favorables pour Home Depot et Lowe’s. Alors que les cas de Covid-19 tombent aux États-Unis et que les propriétaires passent plus de temps dans les avions ou lors de fêtes, la plus grande opportunité commerciale est la croissance des ventes des professionnels de la maison.

L’installation de Home Depot – qui pourrait accueillir environ 14 terrains de football professionnels – aide l’entreprise à accélérer le réapprovisionnement des rayons des magasins et à livrer les achats aux portes des clients. C’est un élément clé de la stratégie du détaillant pour gagner plus d’affaires auprès des électriciens, des rénovateurs et d’autres professionnels de la maison, en particulier ceux qui passent de grosses commandes.

Dans un entrepôt géant à Dallas, une flotte de chariots élévateurs transporte des fournitures de rénovation domiciliaire volumineuses et encombrantes, des cloisons sèches et du béton au bois. Les wagons couverts traversent l’installation géante sur une ligne de chemin de fer. Les camions s’arrêtent, prêts à être chargés.

Pendant des années, Home Depot s’est positionné comme une alternative pratique aux commandes auprès de fournisseurs spécialisés pour les professionnels. Il a doublé avec un investissement de 1,2 milliard de dollars dans la chaîne d’approvisionnement, qui comprend l’ouverture d’un réseau de centres de distribution à plat comme celui de Dallas.

Quatre ont ouvert jusqu’à présent à Dallas, Baltimore, Miami et Newark, New Jersey, et trois autres ouvriront plus tard cette année à Atlanta, Houston et Tampa, en Floride. Chaque installation peut contenir une énorme quantité d’inventaire, comme une gamme plus large de bardeaux, et livrer les commandes directement sur un site de projet.

Avec les installations massives, Decker a déclaré que Home Depot pourchasse les grands professionnels qui ne magasinent avec l’entreprise qu’à l’occasion.

« Un entrepreneur individuel ou une équipe père-fils, nous pourrions avoir pratiquement tout leur portefeuille », a-t-il déclaré. « Plus le pro devient gros, cependant, nous avons tendance à être plus du côté de l’achat de remplacement. Ils obtiennent leur principale exigence matérielle pour un travail plus important de l’un de ces concurrents disparates. »

Home Depot a récemment ajouté à son entreprise professionnelle avec l’acquisition de HD Supply, un important distributeur d’appareils électroménagers, de plomberie et d’équipements électriques, pour environ 8 milliards de dollars. Il avait auparavant séparé l’entreprise.

Decker a déclaré que Home Depot s’attend à ce que les plus gros chiffres de croissance d’une année sur l’autre proviendront des pros au cours des prochains trimestres, en particulier après une année où les chantiers de construction ont été fermés, les consommateurs ont reporté les rénovations et les projets de bricolage ont grimpé en flèche.

La croissance du côté professionnel de l’activité de Home Depot a dépassé le côté bricolage pour la première fois en un an au premier trimestre, qui s’est terminé le 2 mai, a déclaré Decker. Les ventes combinées des magasins comparables ont augmenté de 31 % au cours du trimestre.

Chez Lowe’s, la croissance des ventes professionnelles a également dépassé les ventes de bricolage au premier trimestre avec des gains de plus de 30 % en glissement annuel. Combinées au bricolage, les ventes à magasins comparables ont progressé de près de 26 % sur le trimestre.