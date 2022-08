Home Depot et Lowe’s citent une forte demande, mais un assouplissement pourrait être à venir

Les dépenses en rénovation domiciliaire ne semblent pas avoir été durement touchées par le ralentissement du marché immobilier américain, mais les analystes estiment que la vigueur pourrait ne pas durer.

Home Depot et Lowe’s ont cité cette semaine de solides ventes au deuxième trimestre de la part de professionnels tels que les entrepreneurs, les plombiers et les électriciens. Les détaillants ont déclaré que ces clients avaient un arriéré de projets en bonne santé et une forte demande refoulée pour l’amélioration de l’habitat.

Les entreprises attribuent la force continue résultant du pic de la pandémie aux conditions du marché du logement car, disent-elles, les personnes qui restent chez elles plus longtemps pourraient stimuler les rénovations. Depuis le début de cette année, le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans a presque doublé et les mises en chantier ont considérablement diminué. Ce mois-ci, l’indice du marché du logement de la National Association of Homebuilders/Wells Fargo est tombé en territoire négatif pour la première fois depuis le début de la pandémie.

“Souvent, ce qui est mauvais pour le constructeur de maisons n’est pas nécessairement mauvais pour l’amélioration de la maison”, a déclaré le PDG de Lowe, Marvin Ellison, à CNBC..

Ellison a déclaré que les faibles mises en chantier et les taux hypothécaires élevés pourraient inciter les propriétaires à rester là où ils sont et à choisir de rénover leurs maisons actuelles. Il a noté que plus de la moitié des foyers américains ont plus de 40 ans.

Le directeur financier de Home Depot, Richard McPhail, a également noté que la hausse des prix des maisons est “probablement le fondement le plus solide” de la demande d’amélioration de l’habitat.

“Nous avons vu les prix des maisons s’apprécier de près de 40% au cours des deux dernières années, ce qui a vraiment transformé le bilan du propriétaire nord-américain”, a déclaré McPhail à CNBC. “Lorsque vous voyez votre maison prendre de la valeur, vous êtes plus susceptible d’y investir davantage.”

L’appréciation des prix des maisons peut également permettre des prêts immobiliers plus importants, que les propriétaires utilisent pour financer les rénovations. L’analyste de KeyBanc, Bradley B. Thomas, a noté que Home Depot cite les prix des maisons comme “l’un des indicateurs avancés les plus importants de la demande d’amélioration de l’habitat”. Le prix médian d’une maison vendue en juillet était de 403 800 $, soit près de 11 % de plus qu’au cours du même mois un an plus tôt.

Mais avec des taux d’intérêt désormais plus élevés, les prêts sur valeur domiciliaire chutent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 2007 au premier trimestre de l’année, a déclaré Peter Keith, analyste de Piper Sandler.

“Il y a un léger effet de décalage”, a déclaré Keith à CNBC. “Nous pensons que cette baisse de l’extraction de la valeur nette du logement finira par apparaître dans les dépenses des professionnels.”

Keith a déclaré que la baisse pourrait toucher les entrepreneurs et autres professionnels de la rénovation domiciliaire d’ici la fin de cette année ou le début de la prochaine.

Bobby Griffin, un analyste de Raymond James, voit le risque d’extraction de la valeur nette des maisons, mais se concentre également sur les prix des maisons.

“Les taux augmentent, il n’est plus aussi intéressant de retirer de l’argent de votre maison”, a déclaré Griffin à CNBC. “Mais vous avez toujours ces fonds propres, il est donc toujours intéressant d’investir.”