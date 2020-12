Home Depot est connu pour la vente d’outils électriques, de quincaillerie, de contreplaqué, d’appareils électroménagers et de tout ce qui concerne la plomberie, des tuyaux aux éviers de cuisine.

Mais le plus grand détaillant de rénovation domiciliaire au monde a tranquillement et lentement élargi son inventaire en ligne pour ajouter plus de décorations pour la maison, y compris des meubles, des serviettes et des verres à vin, des responsables partagés exclusivement avec USA TODAY.

Alors que la chaîne basée à Atlanta est dans le secteur de la décoration intérieure depuis l’ouverture de ses premiers magasins il y a 41 ans et vend de la peinture, des revêtements de sol et de l’éclairage, HD Home, récemment lancé, en est une plus grande extension, Ted Decker, président et chef de l’exploitation de la société. officier, a déclaré dans une interview avec USA TODAY.

« Nous avons été impliqués à hauteur de milliards de dollars. Pourquoi ne prolongerions-nous pas ce que nous faisons pour … aider un client à mener à bien son projet? » Dit Decker. «Les consommateurs se tournaient vers de moins en moins de détaillants, même avant le COVID et maintenant, encore plus. Pourquoi voulez-vous demander à un client de faire deux ou trois arrêts pour terminer son projet? »

Projets d’amélioration de l’habitat en place

Comme beaucoup passent plus de temps à la maison au milieu du COVID-19, les projets de rénovation et de décoration sont devenus de plus en plus populaires. Home Depot et son plus grand concurrent Lowe’s connaissent une croissance record des ventes en ligne.

Pendant la pandémie, les familles ont fait des rénovations pour permettre le travail à distance et l’apprentissage virtuel, certaines agrandissant même leurs espaces de travail en achetant – ou en construisant – un hangar pour la cour.

Jeanine Huebner, vice-présidente senior du merchandising interconnecté de Home Depot, a déclaré que la société avait commencé à ajouter plus d’articles de décoration avant la pandémie, mais qu’elle avait vu son intérêt grandir. À la fin de 2017, Home Depot a acquis The Company Store, une marque vieille de 109 ans connue pour ses draps et édredons haut de gamme.

«Puisque les personnes COVID sont engagées dans leur maison, elles entreprennent des projets de travail à domicile», dit-elle. «Les meubles pour enfants et les meubles de bureau sont tout simplement hors du commun et les gens investissent maintenant parce qu’ils veulent être à l’aise.»

Selon une étude récente de la National Kitchen & Bath Association, la façon dont les consommateurs utilisent leur maison pendant la pandémie aura une influence substantielle sur la nouvelle conception de la maison à l’avenir, comme l’intégration des bureaux à domicile dans les plans.

Lowe’s a récemment lancé une campagne de décoration intérieure et a organisé en septembre des curations avec les créateurs de mode Jason Wu, Rebecca Minkoff et Christian Siriano pendant la Fashion Week de New York.

Les fermetures de magasins offrent des opportunités

Decker a déclaré que le marché de la décoration intérieure avait été touché par les fermetures de magasins, y compris les grands magasins, ce qui, selon lui, était celui où les acheteurs se tournaient auparavant pour la décoration.

«Les points de vente traditionnels auxquels un client se rendrait littéralement ferment leurs portes et ce type de sélection de produits se déplace de plus en plus en ligne», a déclaré Decker.

Selon un rapport récent du traqueur de données immobilières CoStar, plus de 40 grands détaillants ont déclaré faillite et plus de 11000 magasins ont été annoncés pour fermeture en 2020, ce qui bat les records de fermetures de magasins antérieurs.

Macy’s a annoncé plus tôt cette année son intention de fermer 125 magasins au cours des trois prochaines années et JC Penney, qui a déclaré cette semaine qu’il était sorti de la faillite après avoir été acquis par les propriétaires de centres commerciaux Simon et Brookfield, a fermé plus de 150 magasins. Pier 1 Imports a également fermé tous ses magasins en faillite cette année après avoir précédemment prévu de fermer la moitié de ses magasins.

Le COVID-19 a accéléré certaines des fermetures, mais a également poussé plus d’acheteurs en ligne.

Home Depot a récemment mis à niveau sa technologie pour ajouter le ramassage en bordure de rue, comme beaucoup d’autres détaillants. Huebner a déclaré que les plans prévoyaient que la plupart des nouvelles catégories de décoration pour la maison restent en ligne uniquement.

Il y a eu un énorme changement dans toute l’industrie cette année vers le Web, dont nous constatons également les avantages », a déclaré Huebner.« Nos magasins ne s’agrandissent pas et nous n’aurions tout simplement pas l’espace pour vous offrir vraiment la collection. vous voudriez voir. «

