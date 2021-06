Home cam montre le moment de l’effondrement de l’appartement de Miami Beach – alors qu’il émerge, le toit est en construction depuis un MOIS

Les images de la caméra HOME révèlent que l’appartement de Miami Beach s’effondre aux premières heures de jeudi matin alors qu’il est apparu que le toit était en construction depuis un mois.

Un utilisateur de Twitter appelé Rosie Santana a publié la vidéo choquante après qu’il soit apparu que la catastrophe avait tué au moins une personne, fait des dizaines de blessés et 99 personnes portées disparues à 16 h HE.

Lisez notre blog en direct sur l’effondrement d’un immeuble de Miami Beach pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Un utilisateur de Twitter appelé Rosie Santana a publié la vidéo choquante Crédit : Twitter

On peut voir des débris s’écraser du plafond avant qu’ils ne deviennent noirs

Santana a dit qu’elle vivait dans l’immeuble en copropriété effondré Crédit : Splash

« Je suis un résident de l’un des condos du côté de l’effondrement », Santana a écrit à 3h56 HE.

« C’est une vidéo de mes images de caméra à l’intérieur depuis le début de l’effondrement jusqu’à la perte de connexion (j’étais loin du bâtiment aujourd’hui). Vers la fin, vous entendez la structure défaillir. »

Des débris peuvent être vus tomber du plafond pendant le clip de 13 secondes avant qu’un grognement dérangeant ne se fasse entendre alors que la structure commence à s’effondrer.

La séquence devient alors brusquement noire.

La vidéo survient alors que 35 personnes ont été retirées de l’épave alors qu’environ 80 équipes d’urgence et cinq agences d’État ont répondu à l’incident de Surfside qui s’est produit jeudi vers 1h30 du matin.

Un entrepreneur agréé en Floride qui connaît bien le bâtiment a dit WNYT que des « courants souterrains » ou un « gouffre » pourraient avoir déclenché l’effondrement, faisant écho aux commentaires du maire de Surfside, Charles Burkett.

Le journal a rapporté cet après-midi que le bâtiment avait été construit en 1981 et qu’il subissait des travaux de toiture pendant environ 30 jours avant que la catastrophe ne frappe aux premières heures de jeudi matin.

D’autres images montrent une grande partie de l’immeuble, appelée Champlain Towers South, qui s’était effondrée dans un tas de décombres près de Collins Avenue sur la 88e rue, a rapporté NBC Miami.

Les autorités ont confirmé que 55 appartements se sont effondrés, causant de multiples blessures alors que 35 personnes ont été extraites de l’épave, dont 10 blessées et deux hospitalisées, dont l’une est décédée.

Un immeuble s’est effondré près de Miami Beach jeudi matin Crédit : AP

Un pompier a sauvé un petit garçon des décombres Crédit : NBC6

Une grande partie de l’appartement bloqué s’est effondrée

On ne sait pas si le bâtiment était entièrement occupé Crédit : AFP

Les familles se sont rassemblées à la recherche d’informations sur leurs proches disparus Crédit : AFP

Les médias locaux ont rapporté qu’au moins une personne est décédée et qu’un pompier figurait parmi les blessés, mais d’autres ont noté que le nombre de morts devrait augmenter.

Jeudi après-midi, des responsables ont déclaré que 99 personnes étaient toujours portées disparues à la suite de l’accident après l’effondrement de plusieurs appartements et que les autorités cherchaient toujours frénétiquement les débris à la recherche de survivants.

Des séquences vidéo plus poignantes de la scène ont montré des pompiers courageux hissant un garçon de 10 ans en sécurité après avoir vu ses doigts « se tortiller » à travers l’épave.

On ne sait pas ce qui a causé la chute d’une partie de l’immeuble et le gouverneur de Floride Ron DeSantis a été informé de la situation et a confirmé qu’il y aurait une enquête sur la cause.

Il a dit qu’il espérait identifier « plus de survivants » alors que Kevin Guthrie de la Division de la gestion des urgences de Floride a confirmé que cinq agences « aidaient le gouvernement local, du comté et de la ville » dans les efforts de sauvetage.

Le maire de Surfside, Charles W. Burkett, a déclaré que le bâtiment était « crêpé » Crédit : EPA

Les équipes d’urgence recherchent désespérément l’épave Crédit : Reuters

Le maire du comté de Miami-Dade, Daniella Cava, et le maire de Surfside, Charles W. Burkett, se sont également adressés aux journalistes cet après-midi alors que Burkett décrivait s’être réveillé avec « quelque chose comme je ne pourrais jamais le croire ».

Plus tôt, Burkett a déclaré qu' »il semblait qu’une bombe avait explosé » alors que des membres de la famille inquiets affluaient sur les lieux avec des photos de membres de la famille disparus jeudi après-midi, a rapporté WSVN.

Il a déclaré: «Le problème est que le bâtiment a littéralement pancake … C’est déchirant parce que cela ne signifie pas, pour moi, que nous allons réussir, autant que nous le voulons, à trouver des gens vivants.

Les équipes d’incendie et de secours patrouillent sur les lieux à Miami Crédit : EPA

« Tous ceux qui sont vivants sont hors du bâtiment », a déclaré Frank Rollason Crédit : EPA

Trente-cinq personnes ont été sauvées des décombres Crédit : AP

« Il n’y a aucune raison pour que ce bâtiment s’effondre comme ça à moins que quelqu’un ne retire littéralement les supports par en dessous, ou qu’ils soient emportés ou qu’il y ait un gouffre …

« C’est moins probable qu’un coup de foudre. Cela n’arrive tout simplement pas. Vous ne voyez pas de bâtiments s’effondrer en Amérique, et ici, nous avons eu un bâtiment qui s’effondre littéralement.

Les services d’urgence ont été contraints de mettre en place un centre de réunification à la recherche des membres de la famille disparus, tandis que Miami-Dade Fire and Rescue (MDFR) a déclaré que « les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent » quelques heures après l’incident.

Malgré le « mauvais temps », le commandement des interventions « a continué de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage aux tours Champlain » cet après-midi, a indiqué le MDFR.

DeSantis a déclaré que des hôtels et des hébergements seraient organisés pour les résidents déplacés, qui, selon Cava, appartenaient à une « communauté à prédominance juive ».

Le nombre de personnes dans le bâtiment au moment de l’effondrement reste incertain car il abritait des résidents temporaires, ainsi que des personnes y vivant en permanence.

L’opération de recherche et de sauvetage se poursuit jeudi après-midi.

Des Floridiens affolés peuvent être vus en train de pleurer près de l’épave Crédit : Reuters

Les gens ont été invités à se rendre au centre de regroupement Crédit : AP