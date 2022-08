Home a appelé une perte totale suite à l’incendie de samedi matin à McHenry non constitué en société: officiel – Shaw Local

Une maison rurale McHenry et son contenu sont considérés comme une perte totale à la suite d’un incendie samedi matin, selon les responsables du district de protection contre les incendies du canton de McHenry.

Un pompier a subi une blessure mineure lors de l’incident qui n’a pas nécessité d’hospitalisation, a déclaré le lieutenant Patrick Ryan dans un communiqué de presse.

Les pompiers ont été appelés à 10 h 24 dans une maison d’un étage sur le pâté de maisons 2400 de North Club Road à McHenry non constituée en société et sont arrivés sur les lieux en cinq minutes environ, a déclaré Ryan. Les pompiers ont découvert un feu nourri provenant de la maison et on leur a dit qu’un résident était peut-être à l’intérieur, a-t-il déclaré.

Aucun résident n’a été trouvé, cependant, lors d’une perquisition de la maison, a-t-il dit. Comme il n’y a pas de bouche d’incendie dans la zone, l’incendie a été transformé en alarme de boîte, appelant à l’aide de 16 services d’incendie différents pour aider à couvrir d’autres appels de service et éteindre l’incendie, a déclaré Ryan.

Une aide mutuelle a été fournie par Woodstock, Wonder Lake, Wauconda, Fox Lake, Spring Grove, Richmond, Crystal Lake, Nunda, Huntley, Cary, Marengo, Round Lake, Lake Villa, Fox River Grove, Hébron et Antioche, a-t-il déclaré.

L’Armée du Salut et la Croix-Rouge sont également intervenues pour venir en aide aux habitants déplacés par l’incendie. L’incendie a été maîtrisé en 20 minutes environ et aucun habitant n’a été blessé, a déclaré Ryan.

Une estimation des dommages totaux n’était pas immédiatement disponible, a déclaré Ryan, ajoutant que “la maison et tout son contenu sont une perte totale”.

L’incendie fait l’objet d’une enquête par les enquêteurs sur les incendies du district de protection contre les incendies du canton de McHenry, a déclaré Ryan.