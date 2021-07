Homard bleu extrêmement rare trouvé dans le Massachusetts, relâché dans l’océan

Récemment, lorsque Toby Burnham, un homardier du Massachusetts, aux États-Unis, transportait ses casiers à homard, il a trouvé une créature qui était une sur un million. Burnham regardait un homard bleu. Le crustacé était plus bleu que l’océan. De ses antennes à sa queue, il était tout bleu. Il y avait des points bleu foncé sur ses griffes. Burnham a emmené la créature marine rare à Joey Ciaramitaro, l’un des propriétaires de Captain Joe and Sons Lobster Company, où Burnham travaille. Ciaramitaro a pris des photos du homard et les a publiées sur la page Facebook de son entreprise. « C’est par chance que celui-ci est entré dans l’un de ses pièges », a déclaré Ciaramitaro à Fox News. Selon Ciaramitaro, la société de homard voit un de ces homards tous les deux ans.

Ciaramitaro a écrit dans la légende des photos qu’il a publiées sur Facebook que le homard a été relâché dans la mer après avoir été photographié.

Les gens sur les réseaux sociaux ont trouvé les photos de l’arthropode rare belles. De plus, ils ont apprécié que les pêcheurs aient décidé de relâcher le homard dans l’océan. Un utilisateur a écrit dans les commentaires : « C’était génial que vous ayez eu le cœur de jeter ce type rare dans l’océan. Merci de ne pas penser qu’au prochain dollar. Certains commentateurs ont exprimé leur admiration, mentionnant qu’ils ne savaient pas que les homards bleus existaient.

On pense que la couleur bleue de ces homards est causée par un défaut génétique. Une mutation dans leurs gènes provoque une surabondance des protéines d’enveloppement de l’astaxanthine. En conséquence, le rouge lorsque les molécules productrices de pigment rouge, l’astaxanthine, s’agglutinent avec les protéines d’enveloppe qu’elles dégagent de couleur bleue, rendant le homard bleu. Alors que les homards bleus peuvent être consommés sans danger, certaines personnes dans les commentaires ont souligné que manger des homards bleus peut rendre les dents du mangeur bleues. Fait intéressant, la couleur du sang des homards est bleue, car, contrairement aux créatures à sang rouge, les homards n’ont pas d’hémoglobine à base de fer dans leur sang. Au lieu de cela, ils ont de l’hémocyanine, qui contient du cuivre.

