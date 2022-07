Holzmann, membre de la BCE, sur l’inflation et la fragmentation avant la hausse des taux de juillet

Un membre de la Banque centrale européenne a déclaré mercredi à CNBC qu’il y avait beaucoup de pistes pour augmenter les taux d’intérêt, après les deux augmentations prévues pour juillet et septembre.

Tous les yeux sont tournés vers la BCE avec une réunion critique le mois prochain. La banque centrale de la zone euro a annoncé qu’elle augmenterait les taux d’intérêt pour la première fois en 11 ans, mais les investisseurs s’intéressent davantage à la capacité de l’équipe de la présidente Christine Lagarde à resserrer davantage sa politique monétaire à moyen terme.

La BCE a déclaré qu’il y aurait une autre hausse en septembre, mais les doutes reposent actuellement sur la période suivante, étant donné que les perspectives économiques du bloc s’assombrissent. Une hausse des taux d’intérêt pourrait encore ralentir la croissance économique.

“Nous devrons évaluer où va le développement économique et où se situe l’inflation et ensuite il y a amplement de place pour augmenter les niveaux de 0,25 et 0,5 à n’importe quel taux que nous pensons, nous considérons comme raisonnable”, Robert Holzmann, qui est également le gouverneur de la Banque centrale autrichienne, a déclaré à CNBC la période après septembre.

Pour le moment, la banque centrale doit gérer d’une manière ou d’une autre des niveaux record d’inflation et une détérioration des perspectives économiques. La BCE prévoyait en juin un taux de croissance de 2,8 % pour la zone euro cette année, mais on craint de plus en plus que cela ne se concrétise, la guerre en Ukraine ajoutant une pression économique continue sur le bloc.

L’économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déjà souligné que la BCE doit actuellement gérer deux risques majeurs.

“D’un côté, cela pourrait être des forces qui maintiennent l’inflation plus élevée que prévu plus longtemps. De l’autre, nous avons le risque d’un ralentissement de l’économie, ce qui réduirait la pression inflationniste”, a-t-il déclaré mardi à CNBC.

