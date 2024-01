‘Holy f—’ – NBC Sports Philadelphie

VOORHEES, NJ — Egor Zamula n’avait qu’une seule pensée en regardant Owen Tippett tourner, tirer et marquer.

“Putain de merde”, a déclaré Zamula. “C’est à peu près ça.”

C’est une réaction assez raisonnable.

Tippett a offert un spectacle en troisième période jeudi soir, non seulement pour les partisans du Wells Fargo Center, mais aussi pour ses coéquipiers. Il a ponctué la victoire 5-1 des Flyers contre les Stars avec un but à couper le souffle qui a rapidement imprégné les plateformes de médias sociaux.

“Je n’ai jamais vu un but comme celui-là”, a déclaré l’entraîneur-chef John Tortorella par la suite. “J’ai vu beaucoup de bons buts ; je n’en ai pas vu un depuis longtemps.”

Chargeant sur l’aile avec la rondelle, Tippett s’est dirigé vers le milieu, puis a tourné vers l’extérieur avant de lancer parfaitement un tir du revers entre la barre transversale et le poteau.

“Oh, c’était incroyable”, a déclaré Nick Seeler vendredi après l’entraînement. “Pour faire ça à cette vitesse, peu de gars peuvent le faire.”

Le défenseur de Dallas Joel Hanley n’avait aucune chance.

“En tant que défenseur, c’est un jeu impossible à défendre”, a déclaré Cam York. “Je me sens mal pour ce gars. Vous ne pouvez pas défendre ça. C’est impossible.”

Qu’est-ce qui rend les choses si difficiles ?

“[Tippett] montre la rondelle au milieu”, a déclaré York. “Si [Hanley] va coller la rondelle au milieu, dès que [Tippett] se retourne, vous n’avez pas le temps de sortir votre bâton vers l’extérieur. Et ça arrive si vite. … En tant que D, vous n’avez pas assez de temps pour changer de position de stick. C’est au fond du filet avant que vous vous en rendiez compte.

“Félicitations à Tip, c’est une pièce incroyable et je pense que nous étions tous ravis pour lui.”

Seeler, l’un des véritables défenseurs des Flyers, était sur la glace pour marquer. Lui et ses coéquipiers étaient ravis alors qu’ils convergeaient vers Tippett pour célébrer.

“Je ne me souviens même pas de ce que je disais, mais c’était comme ‘Wow'”, a déclaré Seeler. “C’était excitant et il était excité aussi, donc c’était amusant.”

Tippett est du genre sans prétention. Les Flyers ont apprécié de voir le joueur de 24 ans sourire après le but.

“Il est humble, je dirais plus calme”, ​​a déclaré Seeler. “C’est certainement amusant. Je sais que les gars s’amusent quand nous le regardons. Juste sa vitesse et sa capacité à créer de l’offensive par lui-même, c’était vraiment spécial.”

Zamula connaît la difficulté d’essayer d’arrêter une telle démarche.

“C’est difficile de jouer parce que c’est un spin-o-rama, on ne sait jamais”, a déclaré le défenseur de 23 ans. “Est-ce qu’il veut tirer en coup droit ou en revers ? C’est difficile à lire, surtout à grande vitesse, c’est putain de dur.”

Il en prend un avant-goût loin des lumières vives du jeu.

“Quand ils font des 1 contre 1 à l’entraînement, Tippett a des pieds si rapides, c’est un si bon et fort attaquant”, a déclaré Zamula. “Il faut donc jouer très vite et très fort contre lui. Je ne suis pas surpris par ce que fait Tip.”

York ne l’est pas non plus.

“Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous soit vraiment surpris”, a-t-il déclaré. “Il est vraiment talentueux et avec sa vitesse, c’est le gars le plus rapide de la ligue. Il l’a utilisé là-bas et il est une telle menace.

“Il ne montre pas beaucoup d’émotions tout le temps. Mais il peut faire des jeux comme ça.”

