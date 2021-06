‘HOLY COW’ – Le Texas bouleversé provoque des ennuis pour les démocrates dans les États frontaliers. ET parmi les électeurs hispaniques. Euh-Oh, Kamala ! – Le bon scoop

Tu ferais mieux d’écrire d’autres livres pour enfants, Kam. Il y a de mauvaises nouvelles dans le Lone Star State pour les démocrates. Ce qui est comme il se doit. (Est-ce que tu m’entends, Austin ?)

Tu vois, tout tourne autour de la course à la mairie. C’est du riz, une petite race de maire. Mais c’est plus qu’il n’y paraît. Ryan Girdusky a eu une bonne réaction de résumé courte et douce aujourd’hui, quand il a dit « Vache sacrée… Les républicains viennent de renverser la mairie de McAllen, au Texas. »

Pourquoi vache sacrée ? Girdusky ajoute « Ce n’était pas prévu et montre que les Hispaniques du sud du Texas ont peut-être changé avec le GOP même après Trump. »

Eh bien, Howdy Doody, regarde là.

Trump a recueilli plus de voix hispaniques et noires que n’importe quel républicain, et plus que les démocrates de CNN ne le mentionneront jamais à haute voix. Comme l’écrit RedState, la peur que les démocrates ressentent à ce sujet ne concerne pas seulement qui il s’agit du POURQUOI. Parce que le POURQUOI est l’immigration.

Nickarama continue :

Maintenant, il y a plus de preuves que les politiques républicaines attirent plus d’électeurs hispaniques vers le GOP, avec d’excellentes nouvelles samedi soir hors du Texas. Le républicain Javier Villalobos vient de remporter l’élection du maire de McAllen, au Texas, dans une grande surprise. Il est président du comté du GOP. Villalobos a battu Veronica Whitacre – dans une course serrée – dans une ville à 85% hispanique. McAllen est dans le comté de Hidalgo, ce qui est allé à Joe Biden de 17 points. Donc, c’est une grande chose. Il faut se demander si, dans cette communauté frontalière, plus de gens rejetaient les démocrates en raison de l’échec de Joe Biden à faire quoi que ce soit pour faire face à la crise là-bas, et aux dommages et au stress que cela fait subir à ces villes.

L’animateur de Newsmax et ancien conseiller de campagne de Trump, Steve Cortes, a eu une réaction similaire à la nouvelle. « Nouvelles incroyables ! McAllen, au Texas, est une grande ville frontalière de 140 000 habitants. 85% hispanique – et vient d’élire un maire républicain », il a écrit. « Le réalignement macro s’accélère dans le sud du Texas et ailleurs, alors que les Hispaniques se rallient à America First: Strong Borders, Economic Nationalism, Pro-Police »

Pour le dire vraiment très succinctement :

Pour deux Karens que le GOP perdait à Fort Worth et Houston, ils gagnaient un Juan dans le RGV – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 6 juin 2021

Je peux vous dire tout de suite que quoi que vous entendiez aux nouvelles sur l’électeur hispanique en Amérique, si vous n’êtes pas du Texas, vous ne le savez pas vraiment. Les démocrates pensent que des frontières ouvertes signifient plus de démocrates, et pendant un certain temps, cela pourrait être vrai. Mais la population d’immigrants légaux d’Amérique, et ceux qui descendent d’immigrants légaux, ne s’en tiennent pas au parti qui veut modifier le paysage américain et le rêve américain en important des valeurs socialistes.

Pas au Texas. Pas dans le sud de la Floride. Pas dans l’isoloir. Pas dans la course du maire à McAllen.

Ce n’est peut-être pas un indicateur. Mais c’est une sonnette d’alarme. Et un bon début.