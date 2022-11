HoloKit X m’a montré comment un iPhone peut se transformer en casque AR pour 129 $

Le nouveau VR/AR de Meta Quête Pro le casque coûte 1 500 $. UN HoloLens 2? 3 500 $. saut magique 2? 3 000 $. La petite HoloKit X Je portais pour faire glisser des boules de feu AR sur un avatar holographique avec ma baguette magique ? 129 $. Tout ce qu’il faut, c’est un iPhone.

Avant que la réalité virtuelle ne soit une chose que vous pouviez facilement obtenir dans n’importe quel Target ou Best Buy, des entreprises comme Samsung et Google petites lunettes vendues vous laisseriez tomber votre téléphone pour voir des images virtuelles bon marché, mais étonnamment efficaces. L’utilisation de l’HoloKit X m’a ramené à cette époque il y a près de dix ans, mais maintenant c’est pour la RA. La visière et le bandeau simples utilisent une grande variété d’iPhones pour s’appuyer sur leurs capacités AR intégrées, créant des images tête haute que je peux voir sur mon visage.

J’ai essayé quelques démos de HoloKit X dans une galerie NFT à New York, guidé par son créateur, Ambre Hu. Le concept Holokit est quelque chose sur lequel Hu travaille depuis des années, mais le dernier casque est celui qui, selon Hu, est prêt à fonctionner en raison de la façon dont les appareils avancés comme l’iPhone sont devenus.

HoloKit



Mes démos étaient un sac mélangé. J’ai vu des choses en 3D, comme un bouddha lumineux fait de points fluides, apparaître devant moi. HoloKit X fonctionne avec le suivi des mains, donc je pouvais même tendre mes mains pour “toucher” l’objet 3D. Le casque déclenche la vibration de l’iPhone, j’ai donc ressenti un bourdonnement sur mon visage qui ne me semblait pas aussi étrange qu’on pourrait le penser.

J’ai trouvé que les objets ne restaient pas en place tout le temps, cependant, dérivant parfois un peu. Hu dit que c’est dû au fait que le processeur de l’iPhone est fortement sollicité et travaille sur des solutions pour optimiser l’expérience (c’était mieux pour moi quand je restais immobile).

Même ainsi, techniquement, le casque peut effectuer un suivi complet des mouvements à l’aide des caméras de l’iPhone, comme le ferait un casque VR ou AR avec ses caméras de casque intégrées. Hu veut aller encore plus loin de manière ambitieuse, en utilisant l’Apple Watch comme tracker de mouvement pour certaines applications (celle où j’ai utilisé ma baguette magique pour balayer les attaques a utilisé l’Apple Watch pour la reconnaissance des gestes). L’audio spatial, même en se déplaçant dans des espaces, peut fonctionner tout en portant des AirPod.

Scott Stein/Crumpe



Le casque n’est rien de plus qu’un support de téléphone combiné à une visière réfléchissante inclinée qui reflète l’écran de l’iPhone dans ma vue : les iPhones à écran OLED comme le mien peuvent créer des effets AR avec une transparence parfaite lorsque l’écran est noir. Le téléphone s’oriente et se connecte automatiquement aux lunettes à l’aide de NFC, et une bande d’affichage exposée au-dessus du bord supérieur des lunettes fonctionne intelligemment comme un écran tactile pour lancer ou quitter des applications, ou même avoir des commandes supplémentaires. Le bandeau élastique sur les lunettes s’étend assez bien sur ma grosse tête, et les oculaires doublés de caoutchouc s’adaptent sur mes lunettes sans appliquer trop de pression.

Toute l’idée, assembler les iPhones, l’Apple Watch et les AirPods dans une expérience de casque AR, ressemble exactement à ce que j’ai imaginé Apple se dirigeant avec son casque AR attendu – sauf que le Holokit X le fait maintenant, et pour seulement 129 $. Certes, l’expérience actuelle ressemble à “vous en avez pour votre argent”, et il est difficile de dire combien d’applications fonctionneront avec ce casque à l’avenir (Hu insiste sur le fait que le casque n’est pas réellement un kit de développement, mais sera plutôt un produit qui s’appuie sur des partenaires artistiques et de contenu intéressés pour créer des expériences). À l’heure actuelle, l’application HoloKit X que j’ai essayée sur TestFlight et qui sera disponible dans l’App Store à la fin du mois n’a que neuf expériences, que Hu appelle “Réalités”. Hu voit l’expérience AR partagée comme étant comme des ensembles de règles, et les expériences partagées étant l’objectif principal vers lequel HoloKit X pourrait se diriger.

Le partage semble être le point fort le plus intéressant du casque. Les réalités de type application peuvent être jouées par plusieurs personnes en même temps avec d’autres casques ou avec leurs téléphones utilisant l’application. L’application peut montrer ces expériences en direct, afin que toute autre personne dans la pièce puisse voir l’expérience AR telle qu’elle est utilisée par d’autres. L’application peut également enregistrer et partager cette vidéo, en superposant des effets AR avec des personnes pour créer une réalité mixte difficile à créer sur d’autres casques AR pour le moment.

Bien que HoloKit X semble être un travail en cours, cela a également du sens pour moi. Toutes les galeries d’art essayant de développer des expériences AR pourraient utiliser de petites lunettes comme celles-ci pour les visiteurs au lieu d’investir dans des casques coûteux. La prise en charge croisée par l’application de l’AR du téléphone ordinaire signifie également que la partie casque pourrait être facultative – ce qui est exactement la vitesse à laquelle se trouvent la plupart des explorateurs AR occasionnels de nos jours.

Alors que de plus en plus de casques AR commencent inévitablement à arriver dans les prochaines années, HoloKit X pose la même question intéressante. Gear VR et Daydream demandé il y a des années… pouvons-nous faire en sorte que ces expériences se produisent encore plus avec désinvolture ? Peut-être que la réponse a toujours été dans nos téléphones.