Holodmyr – The Washington Post

KYIV, Ukraine – Alors que les Ukrainiens allumaient des bougies et observaient une minute de silence samedi pour se souvenir de millions de leurs compatriotes morts dans la famine des années 1930, les dirigeants européens réunis dans la capitale ukrainienne ont accusé Moscou d’utiliser “la faim comme arme de guerre contre l’Ukraine”. ” Les Premiers ministres belge, polonais et lituanien, ainsi que le président hongrois, ont rencontré le dirigeant ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour un “sommet international sur la sécurité alimentaire”. Le rassemblement a été provoqué par la pression continue de Moscou sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui a créé des pénuries alimentaires dans le monde entier. Les présidents allemand et français et le chef de la Commission européenne ont également parlé par vidéo, selon des informations.

Le samedi était aussi le jour où les Ukrainiens se sont souvenus de “l’Holodomor” – ou “la mort par la faim” – une famine orchestrée par les Soviétiques en 1932-33, que les Ukrainiens commémorent chaque année le quatrième samedi de novembre.

À 16 heures, heure locale, les Ukrainiens ont fait une pause pour se souvenir de ceux qui sont morts dans la famine de masse, qui s’est étendue à travers l’Union soviétique mais a frappé particulièrement durement la partie ukrainienne de l’URSS.

Les agriculteurs ukrainiens ont été contraints de travailler dans des fermes collectives. Ceux qui ont résisté ont vu leur nourriture et leurs biens, y compris des outils agricoles, saisis. Jusqu’à 4 millions de personnes pourraient être mortes de faim rien qu’en Ukraine.

Le sommet de Kyiv s’est également déroulé au milieu de la campagne de la Russie, vieille de plusieurs semaines, visant le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures critiques. Mercredi, des dizaines de missiles de croisière russes et de drones autodestructeurs ont frappé le pays, tuant et blessant des dizaines de personnes et plongeant temporairement la majeure partie du pays dans l’obscurité.

Alors que les barrages de missiles se poursuivent presque chaque semaine, les Ukrainiens pourraient faire face à une crise humanitaire majeure cet hiver, dans le cadre des efforts du président russe Vladimir Poutine pour forcer Kyiv à la table des négociations.

Les parallèles entre la guerre de Moscou contre la population ukrainienne il y a 90 ans et celle qui se déroule actuellement n’ont pas échappé aux responsables ukrainiens et à certains participants à la conférence.

« L’horrible Holodomor de l’Union soviétique a tué des millions d’Ukrainiens », a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

“Aujourd’hui, la Russie utilise la faim comme arme de guerre contre l’Ukraine, et pour créer la division et davantage d’instabilité dans le reste du monde.”

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que les attaques contre des cibles civiles ukrainiennes démontraient que la Russie passait « de la guerre impériale à la terreur impériale ».

“Si nous permettons à Poutine de continuer, il deviendra le Staline du 21e siècle”, a-t-il déclaré. “Et tous nos pays savent trop bien ce que ‘Staline’ signifie.”

Le président Zelensky, dans une déclaration publiée sur sa chaîne Telegram, a souligné les similitudes entre l’ère soviétique et aujourd’hui, sans faire directement référence à Moscou ou aux responsables russes.

“Les Ukrainiens ont traversé des choses très terribles”, a-t-il écrit. “Et malgré tout, ils ont conservé la capacité de ne pas se soumettre et leur amour de la liberté.”

“Une fois, ils voulaient nous détruire avec la faim, maintenant – avec les ténèbres et le froid”, a-t-il dit, ajoutant que “nous vaincrons à nouveau la mort”.

Samedi, Zelensky et les dirigeants en visite ont déclaré lors d’une conférence de presse que leur réunion avait abouti à une initiative “Grain d’Ukraine”, par laquelle l’Ukraine enverra 60 navires avec ses produits agricoles au cours du premier semestre de l’année prochaine dans certains des pays les plus pauvres du monde, notamment Éthiopie, Yémen et Somalie. Chaque navire devrait fournir de la nourriture à environ 90 000 personnes, a déclaré Zelensky.

Zelensky a initialement proposé l’initiative céréalière à une réunion du Groupe des 20 nations industrielles il y a deux semaines, et les a invités à contribuer financièrement. Samedi, il a déclaré que Kyiv avait collecté environ 150 millions de dollars auprès de 20 pays et de l’Union européenne.

Le plan, a déclaré le dirigeant ukrainien, a montré que la sécurité alimentaire mondiale n’était « pas que des mots vides de sens » pour l’Ukraine.

Alors que les dirigeants se réunissaient à Kyiv, les combats se poursuivaient dans le sud et l’est de l’Ukraine. Le chef de la police nationale ukrainienne, Ihor Klymenko, a déclaré dans un message sur Facebook qu’une trentaine de civils avaient été tués par des bombardements russes dans la région de Kherson depuis le retrait russe le 9 novembre sur la rive est du Dniepr.

Les forces russes bombardent toujours la ville de Kherson, la capitale régionale, forçant un certain nombre d’hôpitaux à évacuer leurs patients, ont annoncé vendredi les autorités. Dans le même temps, l’électricité avait été rétablie dans la ville, ont indiqué des responsables.

Le ministère britannique de la Défense a également déclaré samedi dans sa mise à jour quotidienne qu’il était possible que la Russie utilise des missiles de croisière plus anciens dépourvus de leurs ogives nucléaires, dans le but de détourner les défenses aériennes de l’Ukraine.

“Quelle que soit l’intention de la Russie, cette improvisation met en évidence le niveau d’épuisement du stock russe de missiles à longue portée”, a déclaré le ministère.

Pendant ce temps, les Biélorusses ont appris de manière inattendue que le ministre des Affaires étrangères du pays, Vladimir Makei, 64 ans, qui occupait son poste depuis 2012, est décédé « subitement » samedi, selon la page Facebook du ministère biélorusse des Affaires étrangères, qui n’a pas fourni plus de détails.

Makei était autrefois considéré comme une voix plus pro-occidentale dans le cercle du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Cependant, sa position a fortement basculé vers le camp anti-occidental après que des manifestations de masse ont éclaté en Biélorussie en 2020, à la suite de la victoire de Loukachenko aux élections présidentielles de 2020, condamnées en Occident comme frauduleuses.

Le gouvernement de Loukachenko s’est rapproché du Kremlin après les élections, et la Biélorussie a joué un rôle clé dans l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, servant de base aux troupes russes qui sont passées de la Biélorussie à l’Ukraine et aux missiles tirés sur les infrastructures ukrainiennes, selon aux responsables occidentaux et ukrainiens.

En septembre, Makei a accusé l’OTAN et l’Occident d’avoir incité à l’invasion, affirmant qu’ils avaient “ignoré les intérêts légitimes de sécurité de la Russie et de la Biélorussie”.

Loukachenko et certains responsables russes ont exprimé leurs condoléances dans de courtes déclarations. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré sur sa chaîne Telegram qu’elle était “choquée” par la nouvelle.

Svetlana Tikhanovskaya, chef de l’opposition biélorusse en exil, a déclaré que Makei avait trahi le peuple biélorusse et soutenu la tyrannie – “c’est ainsi que les Biélorusses se souviendront de lui”, a-t-elle écrit dans un tweet, ajoutant que l’opposition biélorusse continuerait à se battre “malgré changements dans l’appareil de Loukachenko.