L’histoire inédite d’une Juive britannique arrêtée par des gardes SS en France et envoyée dans la chambre à gaz d’Auschwitz avec son fils de cinq ans a été révélée – près de 80 ans plus tard.

Betty Zilberstein, 35 ans, et son jeune fils Harvey ont été capturés à leur domicile à Paris en 1942 quelques heures avant qu’ils ne prévoient de s’échapper et de rejoindre son mari, George, et deux autres enfants cachés dans le petit village français de Boisset.

Étant restés sur place lorsque Harvey est tombé malade d’une otite, les gardes nazis et la police française ont refusé d’épargner leur vie après avoir fait une descente chez eux – les envoyant tous les deux faire un voyage de 1000 miles dans le tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz.

Le couple n’a jamais revu leur famille après avoir été envoyés dans la chambre à gaz à leur arrivée avec plus d’un million d’autres Juifs qui ont été mis à mort dans le camp d’extermination nazi dans le cadre de la « solution finale » d’Hitler.

Le jour du Souvenir de l’Holocauste, leur histoire déchirante a été révélée exclusivement au Sun Online par la fille de Betty, Ozi Van Straten, 80 ans, qui n’a jamais connu sa mère après avoir été forcée de se cacher à l’âge de deux ans.

Ozi, qui vit maintenant en Israël, a fui avec son père et son frère aîné, Michele, pour se réfugier dans un moulin à farine désaffecté de la ville de Boisset, à 350 kilomètres de la capitale.

Elle partage son chagrin après avoir découvert les derniers moments tragiques de sa mère et de son frère à bord du train à destination de la chambre à gaz, mais dit qu’elle trouve du réconfort en sachant que leurs souffrances ne s’étaient pas prolongées à l’intérieur du camp polonais.

La maman de trois enfants a déclaré: «C’était très difficile de ne pas avoir de souvenirs de ma mère, j’étais si jeune.

«Je demandais à mon père où était constamment sa mère et il se rendait sur la voie ferrée et lui disait que c’était là qu’elle viendrait bientôt, elle n’est jamais arrivée.

«Je n’envie pas mon père, perdre une femme et un fils d’une manière si horrible. Il devait être fort pour nous.

«Même lorsqu’il nous parlait d’elle, son visage s’éclairait comme s’il pensait qu’elle allait entrer dans la pièce.

«Je ne peux pas imaginer la douleur que ma mère a endurée, regardant mon père partir, puis mon frère et moi. Elle ne pourrait plus jamais nous revoir.

«Ce n’est que des années plus tard que nous avons vraiment découvert plus de détails sur ce qui leur était arrivé.»

Plus de 6 millions de Juifs ont été assassinés sous le régime nazi entre 1941 et 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale – l’atrocité est devenue connue sous le nom d’Holocauste.

Auschwitz, et son deuxième camp Auschwitz Birkenau, deviendraient l’un des 40 camps de la mort exploités par les nazis avec des prisonniers exterminés dans des chambres à gaz et par la famine et la maladie pour ne laisser qu’une «race de maître aérée».

PAS DE FUITE

Une jeune Betty Zilberstein vivait dans la capitale après avoir déménagé de l’East End de Londres en 1935 pour épouser son mari français, traducteur pour une société de radiodiffusion française.

Après la naissance de leur fils aîné, Michele, Harvey a suivi et Ozi a complété la famille en 1940.

Ils ignoraient peu des horreurs qui suivraient lorsque l’armée allemande d’Hitler traverserait la frontière pour dominer et détruire le monde.

La «chute de la France» la même année a conduit à la persécution des juifs dans le pays, des milliers de personnes étant placées dans des ghettos ou transportées dans des camps d’extermination pour y être mises à mort.

George, craignant le pire pour sa famille, prévoyait de déplacer ses proches dans la paisible ville de Boisset où un ami avait promis de les cacher en toute sécurité dans un moulin à farine désaffecté.

Ayant lui-même fait le trétare voyage, il a pu transporter ses deux enfants pour le rejoindre – tandis que Betty restait avec Harvey qui n’arrêtait pas de pleurer à cause d’une infection douloureuse de l’oreille.

Quelques heures à peine avant que Betty et son bébé ne rejoignent leur famille, les gardes SS et la police française ont fait irruption dans la maison à la recherche de son mari et étaient furieux de se rendre compte qu’il s’était enfui.

Ozi décrit avec des détails déchirants comment sa mère leur a frénétiquement agité son passeport britannique dans l’espoir que cela leur sauverait la vie, mais les deux ont été expédiés au camp de détention de Drancy par les gardes impitoyables.

Ozi, maintenant grand-mère de sept ans, a déclaré: «Il y a quelques années, mon frère est rentré chez nous à Paris et a été stupéfait lorsqu’il a été rencontré par un voisin qui a vu notre mère emmenée.

«Il a dit qu’il les avait suppliés de laisser mon frère rester avec lui et de simplement emmener ma mère, ils ont refusé. Il a risqué sa vie pour le sauver.

«En tant que mère moi-même maintenant, je ne peux pas imaginer sa douleur. En voyant ces énormes gardes en uniforme, mon frère pleurait et n’arrivait pas à le calmer.

À son arrivée au camp de Drancy, Betty a rencontré une infirmière anglophone et a pu lui remettre une bague et un bracelet en diamant, avant de la supplier de rendre les bijoux à son mari.

Ozi porte maintenant la bague en diamant sur sa main droite ainsi que le bracelet – appartenant autrefois à la mère héroïque qu’elle n’a jamais connue.

Le couple serait mort quelques jours plus tard après avoir été transporté dans le même train vers le plus grand camp d’extermination nazi – subissant le même sort qu’un million d’autres Juifs à l’intérieur des chambres à gaz d’Auschwitz.

HORREURS DE GUERRE

Ignorant que sa femme et son fils étaient maintenant morts, George a élevé ses deux enfants dans le moulin à farine – cachés à l’intérieur avec l’aide d’un couple catholique, Laurent et Blanche Danguiral.

Ozi révèle comment son père enverrait des notes secrètes à sa famille à Paris cachées dans des noix, ramenées en contrebande dans la capitale par un ami.

Il a pu demander une caméra à sa sœur, capturant leur temps dans le petit village idyllique, à un million de kilomètres des horreurs d’Auschwitz.

Ozi dit que son père n’a jamais accepté la perte de sa femme et de son fils et a eu du mal à s’expliquer sur sa perte après le retour de la famille à Paris en 1945.

Ozi a déclaré: «Quand nous sommes arrivés à la maison, un ami de la famille a dit à mon père qu’il avait vu ma mère dans le camp français et qu’elle avait été emmenée à Auschwitz.

«Je l’ai entendu dire à ma grand-mère dans la pièce voisine qu’elle était morte.

«Ma mère et mon père étaient un couple romantique, ils buvaient souvent du vin et lisaient de la poésie quand elle a déménagé à Paris.

«Ils n’ont pu passer que dix ans ensemble, c’est vraiment déchirant.

«Mon frère ne s’en est jamais remis. Il se souvenait de la naissance de Harvey, de la manière dont il l’admirait.

Peu de temps après, George a déménagé sa famille à Boston, New York, pour un nouveau départ, mais Ozi décrit comment ils ont été traités comme des parias uniquement acceptés par d’autres immigrants.

Elle a déclaré: «Mon père a eu du mal à trouver du travail et il y avait beaucoup d’antisémitisme même en Amérique.

«Les survivants comme nous ne voulaient pas parler et personne n’écoutait – personne ne croyait ce que nous avions vécu.

«Chaque année, aux prises avec l’idée de les perdre – c’est 78 ans jour pour jour qu’ils ont été tués.»