Holmes soulève Saint-Bonaventure après Saint-Joseph 83-57

ST. BONAVENTURE, NY: Jaren Holmes a réalisé un sommet en carrière de 38 points plus 10 rebonds alors que Saint-Bonaventure a battu Saint Joseph 83-57 mercredi soir.

Holmes a frappé huit points à 3 points, deux de moins que le record du programme de Jaylen Adams établi contre Saint Louis lors de la saison 2017-18.

Jalen Adaway a marqué un sommet en carrière de 24 points et a récolté sept rebonds pour Saint-Bonaventure (4-1, 2-1 Atlantique 10). Osun Osunniyi a ajouté 12 rebonds et trois blocs, et Kyle Lofton a récolté 11 passes et huit rebonds.

Cameron Brown a récolté 13 points pour les Hawks (0-8, 0-3). Taylor Funk a ajouté 13 points et Jordan Hall a récolté neuf points et 10 rebonds.

___

Pour plus de couverture du basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com