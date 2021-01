EVANSTON, Ill.: Mackenzie Holmes a marqué 22 points et obtenu 10 rebonds et le n ° 16 Indiana a pris le relais après avoir traîné par 13 au milieu du quatrième quart pour vaincre le n ° 21 Northwestern 74-61 dimanche.

Les Hoosiers ont pris vie après que le lay-up de Sydney Wood ait couronné une course de 10-0 pour mettre les Wildcats 49-36 à 5h17 du troisième quart. Indiana a tenu Northwestern sans but sur le terrain et a terminé à 54-48 à la fin du trimestre.

Northwestern menait 57-56 avec 6:34 à jouer dans le match lorsque les Hoosiers ont réussi 12 points consécutifs, Holmes en marquant sept, pour mener 68-57 avec deux minutes à jouer.

Les Wildcats sont allés 3 sur 21 après leur grosse avance.

Grace Berger a ajouté 14 points pour Indiana (9-3, 7-1 Big Ten Conference), qui a vu ses deux matchs précédents reportés en raison des préoccupations de COVID de l’adversaire. Jaelyn Penn a marqué 12.

Veronica Burton a marqué 17 pour Northwestern (8-3, 6-3), qui a connu une séquence de quatre victoires consécutives, et a laissé l’entraîneur Joe McKeown une victoire avant sa 300e à l’école. Lindsey Pulliam en a ajouté 15 avec neuf rebonds, Jordan Hamilton 13 et Wood 12.

Alors que Northwestern tirait 27% en deuxième mi-temps et 19% au quatrième quart, les Hoosiers ont tiré 58% (7 sur 12) au quatrième quart plus 11 des 13 lancers francs.

Northwestern menait 21-16 après un quart et, avec Burton et Wood marquant à la dernière minute, menait 36-33 à la demie.

Indiana est à domicile contre l’État du Michigan et Northwestern se rend dans l’Iowa jeudi

