Holmes éclate pour 30 alors que les Hoosiers n ° 6 battent Illini 83-72

CHAMPAIGN, Illinois (AP) – Mackenzie Holmes a marqué 30 points et attrapé 10 rebonds et Grace Berger a ajouté 18 points pour mener l’Indiana n ° 6 à une victoire de 83-72 contre l’Illinois n ° 21 mercredi.

Holmes a réussi six des sept tirs et a marqué 14 points au troisième quart alors que les Hoosiers (17-1, 7-1 Big Ten) ont tiré 68,4% pour la période après avoir suivi l’Illini (15-4, 5-3) pendant la majeure partie de la première moitié.

Kendall Bostic a marqué 10 points lors d’une course de 13-4 dans l’Illinois qui a réduit l’avance de l’Indiana à sept points avant que Holmes ne frappe un lay-up et fasse un lancer franc pour donner un peu d’espace aux Hoosiers avec 4:05 à jouer.

Yarden Garzon a ajouté 13 points et Chloe Moore-McNeil a ajouté 12 points et six passes pour les Hoosiers.

Genesis Bryant a mené l’Illinois avec 18 points et Bostic a suivi avec 17 points et 11 rebonds.

L’Illinois a pris une avance de 19-10 à la fin du premier quart sur le lay-up de Brynn Shoup-Hill avant que Garzon et Sydney Parrish ne frappent une paire de 3 lors d’une course de 8-0 sur un temps mort pour tirer les Hoosiers en trois.

Holmes a égalé le match à 26 ans avec un lay-up au milieu du deuxième quart alors que l’Illini a enduré une séquence de 5:20 sans un seau. Berger a marqué six points lors d’un 16-5 pour aider les Hoosiers à faire une pause de 37-31 à la mi-temps.

L’entraîneur de l’Indiana, Teri Moren, a décroché sa 189e victoire en carrière à Indiana pour laisser passer Jim Izard pour le plus de l’histoire du programme.

GRANDE IMAGE

Indiana: Les Hoosiers ont ouvert une séquence de sept des 11 matchs contre des ennemis classés de manière convaincante après avoir résisté à une tempête précoce sur la route. La marge d’erreur se réduit encore avec des affrontements contre le Michigan et la première place de l’État de l’Ohio qui se profilent.

Illinois: Shauna Green a rapidement élevé l’Illini lors de sa première saison après avoir amené Makira Cook et ses assistants de Dayton à Champaign. L’Illinois est en mesure de faire sa première apparition en séries éliminatoires depuis une place au NIT en 2013 et pourrait faire son premier tournoi NCAA depuis 2003.

SUIVANT

Indiana : visite le Michigan n° 14 lundi.

Illinois : à Northwestern dimanche.

___

Basket-ball universitaire féminin AP : https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://apnews.com/hub/ap-top-25-womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25

Gavin Good, l’Associated Press