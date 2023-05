HollywoodLife Beauty Awards 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





La dernière catégorie du Prix ​​​​de la beauté HollywoodLife 2023 est enfin là – choix de luxe – et nous avons gardé la meilleure catégorie pour la fin. Des soins de la peau aux outils capillaires, aux parfums et plus encore, nous avons rassemblé tous les meilleurs produits qui valent la peine de faire des folies.

En ce qui concerne les produits de beauté, il y en a tellement sur le marché qu’il peut sembler intimidant de dépenser autant d’argent pour une seule chose. Cependant, après avoir essayé des tonnes de produits différents dans toutes les catégories, nos choix dans le domaine du luxe en valent vraiment la peine car ils offrent des résultats incroyables sans précédent. Vous pouvez voir et acheter tous les gagnants lux ci-dessous, et vous pouvez voir les 50 gagnants dans toutes les catégories lorsque vous faites défiler la galerie ci-dessus.

MEILLEUR PARFUM – Armani Beauty My Way Parfum

Après avoir testé des tonnes de parfums, ce parfum Armani a remporté le gâteau. Le parfum floral a de délicieuses notes d’agrumes d’huile de bergamote, de fleur d’oranger, d’absolu de cœur de tubéreuse, d’iris pallida de France, de bois de cèdre et d’une infusion de vanille bourbon qui travaillent ensemble pour offrir un parfum fabuleux. 142 $, giorgioarmanibeauty.com

MEILLEUR MASQUE POUR LES YEUX – RéVive Masque Des Yeux Gel Instantané De-Puffing Gel Masque Pour Les Yeux

Si vous souhaitez vivre une expérience de spa vraiment luxueuse dans le confort de votre foyer, ne cherchez pas plus loin que ce masque pour les yeux en gel anti-poches RéVive Masque Des Yeux qui enveloppe tout le contour des yeux pour aider à dégonfler la peau. 28 $, revivreskincare.com

MEILLEUR HYDRATANT – M-61 PowerGlow Pro + Niacinamide + Crème Neuropeptide

Cette crème hydratante est incroyable pour de nombreuses raisons différentes. Il est composé de niacinamide anti-âge tandis que le neuropeptide aide à raffermir la peau et que l’acide glycolique, salicylique et lactique agit pour resurfacer la peau. 88 $, bluemercury.com

MEILLEURE PALETTE DE FARDS À PAUPIÈRES – Palette de fards à paupières Lune + Aster Kaleidoscopic Nudes

La palette de fards à paupières parfaite n’existe pas… Oui, elle existe et c’est celle-ci de Lune+Aster car elle contient toutes les nuances nude dont vous avez besoin pour obtenir un maquillage des yeux parfait, que ce soit pour le jour ou la nuit – elle peut vous aider réaliser d’innombrables looks. 68 $, bluemercury.com

MEILLEUR BLUSH – Gucci Blush de Beauté

Ce fard à joues Gucci n’est pas seulement le compact le plus mignon que nous ayons jamais vu, mais c’est un fard à joues fabuleux qui glisse parfaitement sur la peau grâce à la formule infusée au beurre de karité, à l’acide hyaluronique et à l’huile de rose noire. 49 $, sephora.com

MEILLEUR LISSEUR – ghd Duet Style

Maintenant, vous pouvez réduire de moitié votre temps de coiffure grâce à ce ghd Duet Style. L’outil vous permet de sécher et de coiffer les cheveux en même temps sans causer tous les dommages causés par l’utilisation d’un fer chaud sur les cheveux mouillés. 399 $, ghdhair.com

MEILLEUR DÉODORANT – Déodorant sans aluminium Donna Karan Cashmere Mist

Ce déodorant Donna Karan est devenu viral sur TikTok en raison de son odeur et de sa formule car il est sans aluminium. Maintenant, nous obtenons le battage médiatique car après l’avoir utilisé, nous sommes complètement accro. 32 $, nordstrom.com

MEILLEUR SÈCHE-CHEVEUX – Sèche-cheveux Zuvi Halo

Ce sèche-cheveux vaut chaque centime car il vous donne instantanément des cheveux plus brillants et plus lisses sans les dommages causés par les sèche-cheveux ordinaires et il a trois caractéristiques : un concentrateur de coiffage, un diffuseur et un accessoire d’air doux. Encore mieux, Zuvi utilise 60 % moins d’énergie qu’un séchoir standard, tout en offrant les mêmes résultats étonnants. 349 $, zuvilife.com

MEILLEURE LOTION POUR LE CORPS – SkinMedica Lotion ferme et tonique pour le corps

Ce traitement ciblé luxueux est testé par des dermatologues et est formulé pour prévenir et traiter les signes visibles du vieillissement cutané du corps, vous donnant un aspect plus tonique. 165 $, skinmedica.com

