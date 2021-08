Hollywood va-t-il bien avec l’Oklahoma ?

Il y a un moment au début du nouveau drame de Matt Damon « Stillwater » qui m’a rendu à la fois fier et un peu déçu. Le personnage de Damon, Bill, est un chômeur d’une plate-forme pétrolière de l’Oklahoma qui passe un entretien pour un nouvel emploi lorsqu’il mentionne ma ville natale peu connue, Shawnee. Passionnant! Mais ensuite, il le prononce mal. C’est une différence subtile que peut-être seul un Oklahoman contesterait. Il met l’accent sur la première syllabe (SHAW-nee), mais nous mettons l’accent sur les deux syllabes. C’est toute une histoire de la façon dont diverses villes de l’État se prononcent d’une manière inattendue : Miami, Oklahoma, ressemble à la ville de Floride jusqu’à ce que vous arriviez à la dernière syllabe, qui n’est pas « mee » mais « muh ». La ville de Prague rime avec Craig.

Mes sentiments sont assurément mitigés sur mes racines de l’Oklahoma. En grandissant là-bas, j’étais profondément impliqué mais pas toujours investi, sachant même alors que ce n’allait pas être le bon endroit pour mon avenir. L’état a beaucoup d’espace (peut-être trop) et il était certainement facile de se faire des amis. Mais je voulais plus au-delà de ses plaines. Les options de carrière créatives, comme les concerts de journalisme cinématographique, étaient pour le moins limitées. J’ai déménagé un an après avoir obtenu mon diplôme universitaire et je n’y ai plus vécu depuis, bien que la plupart de ma famille y habite toujours. Néanmoins, il y a quelque chose à propos de l’Oklahoma que je ne peux pas ébranler, et je le protège un peu quand cela apparaît dans les films.

Votre première expérience culturelle avec l’État a probablement été la comédie musicale Rodgers et Hammerstein qui porte son nom. Les Oklahomans respirent ce spectacle, et la version cinématographique de 1955, aussi facilement que l’air. Pour de nombreux enfants de théâtre là-bas, jouer dans une production est un rite de passage. J’étais dans deux, un au collège, un autre au lycée. La tendance des Oklahomans à mettre en scène « Oklahoma! » apparaît dans le drame de Charlie Kaufman de 2020 «Je pense à mettre fin aux choses», qui se déroule dans l’Oklahoma mais explore le lieu et la comédie musicale davantage comme un état d’esprit que comme un état réel. Même si « Oklahoma! » exalte les merveilleuses odeurs de « blé agité » et les joies de l’observation des faucons, une lecture plus attentive de ces paroles pourrait vous laisser la perception d’un endroit où il n’y a pas grand-chose à faire. Hollywood l’a probablement ressenti aussi.

Quand j’ai commencé à regarder des films régulièrement quand j’étais enfant, peu ont eu lieu en Oklahoma. Tulsa abritait les personnages de « The Outsiders » (1983), qui passait beaucoup sur le câble. Bien que le lieu lui-même ait été éclipsé par le casting (Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon) dans un flux de performances de lancement de carrière. Et il y a une scène de la comédie « Dirty Rotten Scoundrels » de 1988 qui me vient à l’esprit : Steve Martin, jouant un escroc prétendant être atteint d’une déficience mentale, crie le nom de l’État avec passion et à plusieurs reprises en frappant un pot. Même si c’était une ruse, c’était le plus d’enthousiasme que j’aie jamais entendu pour l’Oklahoma. Plus tard est venu le blockbuster de 1996 « Twister », sur les chasseurs de tornades, qui ne pouvait vraiment pas se dérouler dans trop d’autres endroits. Et pourtant, l’État était encore éclipsé par les effets de tornade numérique (et ces vaches).