Hollywood supprime 17 000 emplois en août en raison des grèves

L’actrice Karen Brown marche sur la ligne de piquetage avec d’autres acteurs de la SAG-AFTRA et écrivains de la Writers Guild of America devant les studios Paramount à Los Angeles, le 17 juillet 2023.

Le bassin de main-d’œuvre d’Hollywood est mis à mal alors que les doubles grèves des acteurs et des écrivains se prolongent.

Les secteurs du cinéma, de la télévision et de la musique ont supprimé au total 17 000 emplois en août, « reflétant les grèves », a annoncé vendredi matin le Bureau américain des statistiques du travail.

En revanche, l’économie américaine a créé 187 000 emplois au cours du mois, stimulée par la croissance des secteurs de la santé, des loisirs et de la construction. Cela dépasse les 170 000 emplois prévus, selon le Dow Jones.

Les pertes d’emplois dans les industries du cinéma et de l’enregistrement sonore soulignent l’un des effets des grèves de la Writers Guild of America et de la SAG-AFTRA, qui ont débuté respectivement en mai et à la mi-juillet. Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs films et émissions notables ont interrompu ou terminé la production plus tôt.

L’arrêt de travail massif à Hollywood a également eu un effet généralisé sur d’autres secteurs tels que l’hôtellerie et l’immobilier, coûtant jusqu’à présent à l’économie globale de la Californie environ 3 milliards de dollars. Les scénaristes et acteurs marquants d’Hollywood négocient avec les studios traditionnels pour obtenir de meilleurs salaires, car le streaming et la menace de l’intelligence artificielle affectent leur rémunération.

Le mois dernier, le syndicat des écrivains WGA a déclaré avoir reçu une nouvelle proposition de l’Alliance des producteurs de films et de télévision, l’organisme représentant les grands studios tels que Netflix, Disney et Amazon, pour reprendre les négociations.

Cela s’est produit après des semaines d’impasse et de progrès lents.