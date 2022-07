Hollywood se souvient de James Caan: la star du “parrain” honorée d’hommages après sa mort à 82 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

James Caan est resté dans les mémoires pour son travail légendaire alors que les hommages ont inondé les médias sociaux jeudi après la mort de l’acteur “Parrain”.

Caan est décédé mercredi, selon sa famille. Il avait 82 ans.

La famille de Caan a publié un déclaration annonçant sa mort sur Twitter.

“C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy dans la soirée du 6 juillet”, indique le communiqué. “La famille apprécie l’effusion d’amour et de sincères condoléances et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.”

Al Pacino a parlé à Fox News Digital jeudi de la mort de Caan.

“Jimmy était mon frère fictif et mon ami de toujours”, a déclaré Pacino. “Il est difficile de croire qu’il ne sera plus au monde parce qu’il était si vivant et audacieux. Un grand acteur, un réalisateur brillant et mon cher ami. Il va me manquer.”

Robert De Niro a ajouté : “Je suis très, très triste d’apprendre le décès de Jimmy.”

Francis Ford Coppola a également publié une déclaration sur la mort de Caan.

“Jimmy était quelqu’un qui a traversé ma vie plus longtemps et plus près que n’importe quel personnage de cinéma que j’ai jamais connu”, a déclaré Coppola. “Depuis ces temps passés à travailler ensemble sur” The Rain People “et à travers toutes les étapes de ma vie, ses films et les nombreux grands rôles qu’il a joués ne seront jamais oubliés. Il sera toujours mon vieil ami de Sunnyside, mon collaborateur et un des personnes les plus drôles que je connaisse.”

“James était un homme bon, un homme gentil, un père de famille et un homme extrêmement doué – dont le grand talent sera toujours aimé et rappelé”, a déclaré Talia Shire, qui a joué le rôle de Connie Corleone dans les films “The Godfather”. “Mes prières vont à sa famille qu’il chérissait si chèrement.”

“Vraiment désolé d’apprendre la nouvelle”, a écrit Rob Reiner sur Twitter. “J’ai adoré travailler avec lui. Et le seul Juif que je connaissais qui pouvait jouer avec les meilleurs d’entre eux. Amour à la famille.”

Adam Sandler a écrit: “Je l’aimais beaucoup. J’ai toujours voulu être comme lui. Si heureux d’avoir appris à le connaître. Je n’ai jamais cessé de rire quand j’étais avec cet homme. Ses films étaient parmi les meilleurs. Il nous manquera tous terriblement. . En pensant à sa famille et en lui envoyant mon amour.”

L’acteur de “Princess Bride”, Cary Elwes, a partagé une image de Caan dans son célèbre personnage de Sonny Corleone, et a écrit : “La légende… Reste au pouvoir, Jimmy. Nos condoléances à Scotty et à sa famille.”

“Eh bien, ça craint pour James Caan. J’ai eu la chance de travailler avec lui et d’être amis”, a tweeté Jon Lovitz. “Toujours un gars amusant à côtoyer. Il a toujours soutenu ma carrière. Il a même fait une apparition dans mon émission spéciale et a fait participer Robert Duvall. Un moment fort de ma carrière. Que Dieu bénisse James Caan.”

“Repose en paix James Caan”, a écrit le réalisateur James Gunn. “Il y a tellement de films de lui que j’aime, les films Le Parrain étant bien sûr au top, mais en voici quelques autres que j’adore (Voleur en particulier était un classique de la famille Gunn – j’avais l’affiche sur mon mur au lycée .)”

L’acteur de “Star Trek : la prochaine génération”, Brent Spiner, a écrit : “Une fois, j’ai croisé James Caan à l’intendance de Paramount Pictures. Il m’a regardé dans mon maquillage et mon uniforme Data et n’a prononcé qu’un seul mot : ‘Travailler ?’ Honoré. RIP.”