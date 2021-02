Hollywood se prépare pour le 78e épisode virtuel des Golden Globes

Les Golden Globes de cette année prendront la forme d’une cérémonie virtuelle conforme au COVID.

Jugés par des membres de la presse internationale aux États-Unis, les prix sont considérés comme l’antichambre des Oscars.

L’année dernière, tous les lauréats d’un Golden Globe ont remporté le prix équivalent aux Oscars.

Les acteurs Tina Fey et Amy Poehler animeront la cérémonie de remise des prix dimanche soir.

Fey sera l’hôte de la Rainbow Room de New York, tandis que Poehler sera à la maison habituelle des Globes, le Beverly Hilton.

On s’attend à ce que les nominés se joignent via des liens vidéo à partir d’endroits du monde entier.

« Et nous allons profiter pleinement de la façon dont il est amusant de faire des récompenses sur votre ordinateur », a plaisanté Poelher.

Deux films Netflix font partie des favoris du Golden Globe du meilleur film dramatique.

L’un d’eux est The Trial of the Chicago 7, qui raconte l’histoire vraie de la police de Chicago qui a inculpé des manifestants pacifiques venus protester contre la guerre du Vietnam devant le Congrès démocrate.

Mank, également produit par Netflix, est un autre concurrent sérieux.

Tourné en noir et blanc, David Fincher rend hommage à Orson Welles et au scénariste de Citizen Kane Herman Mankiewicz, surnommé « Mank ».

Nomadland de la jeune prodige du cinéma d’origine chinoise Chloe Zhao est également en lice. La performance magistrale de Frances McDormand en tant que femme nomade.

Il y a aussi un film européen en lice appelé Le Père.

Écrit et réalisé par le français Florian Zeller, il met en vedette l’acteur britannique vétéran Anthony Hopkins dans le rôle d’un homme qui perd irrémédiablement la mémoire.