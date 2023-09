Hollywood Reporter nomme Joe Shields président des opérations commerciales – The Hollywood Reporter

Joe Boucliers

Avec l’aimable autorisation du sujet

Le journaliste hollywoodien a annoncé jeudi la nomination de Joe Shields au poste de président des opérations commerciales, un poste nouvellement créé.

Cette expansion du leadership fait suite à des progrès significatifs en matière de rentabilité opérationnelle pour THR au cours des trois dernières années, avec l’ambition de développer ses activités dans les domaines de l’événementiel, de la vidéo, du contenu de marque et des opérations internationales.

Shields, qui sera basé à Los Angeles, relèvera du directeur de l’exploitation de Penske Media, George Grobar. Il commence officiellement le 2 octobre.

« Joe apporte à ce poste un ensemble complet de compétences commerciales, ainsi qu’une compréhension approfondie du paysage du divertissement », a déclaré Grobar. « Il possède une expérience unique dans le marketing, les ventes et les opérations et dirige avec une approche axée sur l’équipe. Son expérience démontrée dans la création d’entreprises multiplateformes et de médias en direct et son expérience pratique dans les domaines de l’audio, de la vidéo et du contenu de marque contribueront à stimuler THRC’est la prochaine vague de croissance. nous avons hâte de THR un succès continu sous sa direction.

Dans son nouveau rôle, Shields supervisera THR opérations commerciales avec la responsabilité du P&L de la marque. Il sera responsable de toutes les opérations commerciales et de revenus, y compris les médias en direct, les médias sociaux, le marketing, les opérations vidéo, les licences, l’international et les ventes.

Elisabeth Deutschman Rabishaw et Victoria Gold resteront éditrices de THR, relevant de Joe. Rabishaw et Gold ont rejoint la marque en 2010 et ont joué un rôle déterminant dans la construction THR des franchises de premier plan de la saison des récompenses et un portefeuille prestigieux d’événements en direct, y compris l’événement philanthropique annuel Women in Entertainment, l’initiative annuelle Raising Our Voices, une solide entreprise de développement durable, le lancement de l’événement Kids Power et le THR Franchise vidéo de table ronde.

Shields a passé la dernière décennie à révolutionner le paysage audio avec iHeartMedia, occupant plus récemment le poste de vice-président senior du divertissement, où il a développé des solutions publicitaires multiplateformes, des partenariats avec de grandes marques et a construit le secteur des ventes au sein de l’organisation.

Il a débuté sa carrière dans le divertissement en négociant certains des premiers accords de placement de produit avec Mark Burnett et en gérant l’intégration de la marque chez Sony Pictures pour des films tels que Nuits de Talladega et Homme araignée.

Avant de rejoindre iHeartMedia, Shields était vice-président des ventes et du marketing intégrés chez FX Networks, où il a conçu des intégrations innovantes avec des émissions comme Fils de l’Anarchie, Dommages et Il fait toujours beau à Philadelphie, ainsi que la production de contenu de marque, notamment une mini-série primée pour Audi.

Il est également co-président de ThinkLA, un collectif publicitaire à but non lucratif dont la mission est de connecter, éduquer et inspirer la communauté marketing de la côte Ouest.