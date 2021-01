Tyson, une actrice connue pour sa carrière de pionnière sur scène et à l’écran, est décédée jeudi, selon son manager. Elle avait 96 ans.

À la lumière des nouvelles, les nombreux collaborateurs, collègues et admirateurs de Tyson se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage au talent légendaire.

« Je suis dévastée. Mon cœur est juste brisé. Je t’aimais tellement !! Tu étais tout pour moi! Tu m’as fait me sentir aimée, vue et appréciée dans un monde où il y a encore un manteau d’invisibilité pour nous, les filles de chocolat noir . Vous m’avez donné la permission de rêver … parce que ce n’est que dans mes rêves que je pouvais voir les possibilités en moi. Je ne suis pas encore prêt pour que vous soyez mon ange. Mais … je comprends aussi que ce n’est que quand la dernière personne qui aura un souvenir de toi mourra, que tu seras vraiment mort. Dans ce cas, tu seras immortel. Merci d’avoir changé ma vie. Merci pour les longs entretiens. Merci de m’aimer. » – via Instagram

Debbie Allen

« #CicelyTyson, vous serez toujours la vie de notre parti; célébrant la beauté de la noirceur et la grâce de la grandeur. Nous prononcerons votre nom pour toujours. » – via Instagram

Zendaya

« Celui-ci fait mal, aujourd’hui nous honorons et célébrons la vie de l’un des plus grands à l’avoir jamais fait. Merci Cicely Tyson. Reposez-vous en grande puissance. » — via Twitter

LeVar Burton

« Celui-ci est profond. @IAmCicelyTyson était ma première maman d’écran. Élégance, chaleur, beauté, sagesse, style et grâce abondante. Elle était aussi royale qu’ils viennent. Une artiste du plus haut niveau, je l’aimerai pour toujours. » — via Twitter

Shonda Rhimes

«C’était une personne extraordinaire. Et c’est une perte extraordinaire. Elle avait tant à enseigner. Et j’ai encore beaucoup à apprendre. Je suis reconnaissante pour chaque instant. Sa puissance et sa grâce seront avec nous pour toujours. – via Instagram

George Takei

« Cicely Tyson est décédée. Elle a mené une carrière de pionnière dans le cinéma, un exploit remarquable pour une femme afro-américaine née il y a 96 ans. Une actrice primée aux Emmy et Tony, sa carrière à l’écran et sur scène a duré sept décennies incroyables. Nous allons tu me manques beaucoup, Cicely. RIP. » — via Twitter

Commun

«Je suis tellement triste d’apprendre que l’artiste pionnière et icône culturelle Cicely Tyson est décédée aujourd’hui. Même si elle est partie, son travail et sa vie continueront d’inspirer des millions de personnes pour les années à venir. Que Dieu vous bénisse. — via Twitter

Tyler James Williams

« Reine Mère Cicely Tyson, je prie pour vous une transition aussi glorieuse et royale que votre présence était ici avec nous. Merci pour toutes vos contributions au mouvement et à la culture et pour avoir permis à tant d’entre nous de soutenir votre incroyablement fort épaules. Reposez-vous au pouvoir. » — via Twitter

Révérend Al Sharpton

« Profondément attristée par la nouvelle de la mort de Cicely Tyson. Elle était l’actrice, l’artiste, la pionnière et le modèle par excellence. Personne ne possédait sa grâce, son intellect et sa sensibilité. Je suis béni de l’avoir connue et baignée de sa sagesse. Puisse-t-elle reposer dans la puissance et la paix. » — via Twitter

Robin Roberts

«Incroyablement triste d’apprendre le décès de Cicely Tyson. Elle était une véritable icône à bien des égards. Chaque fois que vous avez eu la grâce d’être en sa présence, c’était une bénédiction inoubliable. Mon cœur va à sa famille et à ses proches. — via Twitter

Kim Fields

« All Hail … dans le sillage de votre pouvoir, force, beauté, grâce ET COMPÉTENCES nous nous inclinons en signe de gratitude. Nous serons à jamais dirigés par votre lumière Reine Cicely » – via Twitter

Gabrielle Union

« Nous avons perdu un visionnaire, un leader, un amant, un auteur, une ICÔNE et l’une des actrices les plus talentueuses que le monde ait jamais vues. Une vie, une carrière, un feu à célébrer pour toujours! #RIPCicelyTyson » – via Twitter

Laverne Cox

« Avoir pu être dans la même pièce que vous plusieurs fois, c’est vraiment avoir été en présence de GRANDEUR !!. Il n’y a pas de mots, juste tous les sentiments que vous avez évoqués en nous tous et le plan indescriptible, l’héritage vous partez pour nous tous. Merci REST IN POWER! » — via Twitter

Cynthia Nixon

« L’Amérique a eu beaucoup de grandes actrices, mais aucune de plus que Cicely Tyson. Reste au pouvoir. » — via Twitter

Taraji P. Henson

« WOW … quelle vie !! Repose en paix Cicely Tyson, tu as ouvert la voie à tant d’entre nous et je ne peux pas exprimer ma gratitude assez! Une véritable icône, légende et showstopper – tu nous manqueras vraiment. » – via Instagram