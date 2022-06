Hollywood réagit à l’annulation de Roe v. Wade : “Absolument terrifié”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Cour suprême des États-Unis a voté vendredi l’annulation de Roe v. Wade.

Les célébrités ont réagi à la décision via les réseaux sociaux, Alyssa Milano affirmant qu’elle aura des “conséquences mortelles” et Elizabeth Banks la qualifiant de “nouvelle dévastatrice”.

“La décision d’aujourd’hui de la Cour suprême annulant #RoeVsWade aura des conséquences mortelles, le mal retombant le plus durement sur les personnes de couleur qui sont déjà confrontées à une discrimination disproportionnée dans notre pays et aux prises avec une grave crise de mortalité maternelle”, a écrit Milano.

Elle a ajouté : “L’interdiction de l’avortement aura un impact disproportionné sur les personnes de couleur, les communautés LGBTQ+, les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, les jeunes et ceux qui vivent dans les zones rurales.”

LA COUR SUPRÊME ANNULE ROE V. WADE DANS UNE DÉCISION HISTORIQUE SUR L’AVORTEMENT

Banks a écrit: “C’est une nouvelle dévastatrice pour les familles – hommes et femmes – qui pensent que le gouvernement ne devrait pas décider quand et avec qui ils deviennent parents. Ce n’est pas la fin de cette lutte pour les droits de l’homme.”

Elle a ajouté: “Tout le monde a une arme à feu mais personne n’a l’autonomie corporelle. L’Amérique.”

La décision a effectivement mis fin à la reconnaissance d’un droit constitutionnel à l’avortement et donne à chaque État le pouvoir d’autoriser, de limiter ou d’interdire complètement la pratique.

Barbara Streisand a qualifié la Cour suprême de « taliban américain » dans un tweet en écrivant : « La Cour utilise le dogme religieux pour renverser le droit constitutionnel à l’avortement. Cette Cour est le taliban américain. »

La décision est venue dans l’opinion du tribunal dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, qui était centrée sur une loi du Mississippi qui avortement interdit après 15 semaines de grossesse. L’État du Mississippi, dirigé par les républicains, a demandé à la Cour suprême d’annuler une décision d’un tribunal inférieur qui a mis fin à l’interdiction de l’avortement de 15 semaines.

Taylor Swift a également pesé en disant qu’elle était “terrifiée” par la décision.

“Je suis absolument terrifiée à l’idée que nous en soyons là – qu’après tant de décennies de lutte pour les droits des femmes à leur propre corps, la décision d’aujourd’hui nous en ait dépouillé”, a-t-elle écrit.

Halle Berry a encouragé les gens à “arrêter la guerre contre les femmes”.

« Je suis outré ! » elle a tweeté. “Ce que la Cour suprême a fait, c’est BULLS–T. Quelque chose doit être fait ! Les armes à feu ont plus de droits que les femmes. Arrêtez cette guerre contre les femmes et éloignez vos lois de nos corps. Nous devons interdire ensemble et NE PAS accepter cela ! Nous ne pouvons pas simplement publier à ce sujet, nous devons FAIRE QUELQUE CHOSE à ce sujet.”

Sophia Bush a partagé son opinion sur la question en écrivant : “Amérique. Réveillez-vous. Arrêtez de dire ‘ça n’arrivera pas ici'”, a-t-elle écrit. “Ça se passe.”

Bette Midler et Seth MacFarlane ont apparemment blâmé Donald Trump et le Parti républicain.

“Les trois personnes nommées #Trump #SCOTUS ont toutes menti au Congrès et au peuple américain lors de leurs audiences de confirmation, lorsqu’elles ont toutes déclaré que #ROEVWADE était une loi établie”, a écrit Bette Midler. “Ce sont tous des catholiques traditionalistes radicaux et poussent l’Amérique toujours plus à droite.”

“Il n’y a pas si longtemps, cela aurait été de la science-fiction dystopique. Mais l’héritage des élections de 2016 et la marque indélébile du GOP sont imprimés ici en noir et blanc”, a tweeté MacFarlane. « Jusqu’où cela ira encore une fois dépend des électeurs américains. Blâmez l’extrémisme ou l’apathie, mais c’est l’Amérique.

Cynthia Nixon a noté que la décision de la Cour suprême était intervenue “au plus fort” du mois de la fierté.

“Cette décision rendue aujourd’hui au plus fort du mois de la fierté est particulièrement dévastatrice”, a écrit Cynthia Nixon. “La fondation sur laquelle Roe reposait est la même qui a protégé tant de nos droits en tant que personnes LGBTQ+. Clarence Thomas en dit autant. Nous sommes tous dans le même bateau.”

Andy Cohen et Patricia Arquette ont mentionné les droits des armes à feu dans leur tweet sur la décision.

“Quel triste jour pour ce pays”, a écrit Cohen. “Des armes à feu pour tout le monde et pas de droits reproductifs. Tordu. Tordu.”

“Cette Cour suprême est un désastre absolu. Qu’il s’agisse de donner aux gens le droit de porter des armes ou de retirer aux femmes le droit à l’autonomie sur leur propre corps. Nous n’étions pas réactifs, nous l’avons vu venir”, a déclaré Arquette.

Viola Davis a encouragé les gens à s’exprimer dans un tweet.

“Éviscéré. Maintenant plus que jamais, nous devons utiliser notre voix et notre pouvoir ! NOUS, le peuple”, a-t-elle écrit sur Twitter.

Henry Winkler a encouragé les gens à aller voter en écrivant : « AMÉRIQUE, SI vous n’avez JAMAIS VOTÉ, NOVEMBRE est VOTRE choix.

La réaction du public à une éventuelle annulation de Roe s’est produite bien avant que la Cour ne rende la décision de vendredi. Une fuite d’un projet d’avis du juge Samuel Alito de février qui est parvenu à la même conclusion a provoqué un débat national et promu des manifestations d’activistes pro-choix au domicile des six juges conservateurs.

Ronn Blitzer et Kelly Laco de Fox News ont contribué à ce rapport.