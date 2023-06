L’industrie cinématographique américaine s’est transformée en production d’ordures pour un public infantile, a déclaré jeudi Konstantin Ernst, le directeur de la chaîne russe Channel One, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

« D’une part, Hollywood est vraiment la plus grande machine à faire des films au monde. D’un autre côté, Hollywood produit tellement de conneries depuis 15 ans. Ernst a déclaré lors d’une discussion du SPIEF sur la cinématographie russe.

Selon Ernst, tous les « personnes sérieuses » gauche pour faire des séries télévisées à la place, parce que les films « sont devenus juvéniles. »

Les grands studios hollywoodiens – Universal, Sony, Disney, Paramount et Warner Bros. – ont mis la Russie sur liste noire en mars 2022, pour protester contre l’opération militaire de Moscou en Ukraine. Certains responsables russes, tels que le chef adjoint du Conseil de sécurité et l’ancien président du pays, Dmitri Medvedev, ont approuvé la piraterie comme moyen de représailles. Cependant, les salles de cinéma russes ont fait de bonnes affaires en montrant des productions nationales.















Ernst a fait valoir que le plus grand obstacle pour l’industrie nationale était ce qu’il a décrit comme la « psychisme masochiste » cultivée chez les Russes tout au long du XXe siècle, qui se manifeste par la conviction que tout ce qui est fabriqué à l’étranger était meilleur.

Channel One a récemment produit le tout premier film tourné dans l’espace, « The Challenge », qui est sorti en salles en avril. Dans des interviews faisant la promotion de la sortie, Ernst a déclaré que les acteurs et l’équipe étaient tous fans du blockbuster hollywoodien ‘Gravity’ de 2013, mais alors que le film américain était entièrement CGI, le long métrage russe était « fait avec du vrai beurre. »

Le directeur du studio Mosfilm, Karen Shakhnazarov, a également récemment fait des commentaires cinglants sur la cinématographie moderne, affirmant que c’était au niveau de « peintures rupestres ».

« Vous serez surpris, mais je ne considère pas le cinéma comme un art, même si j’y ai travaillé toute ma vie », a déclaré l’homme de 70 ans, qui a réalisé ‘White Tiger’ (2012) et ‘Ana Karenina: Vronsky’s Story’ (2017).