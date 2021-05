Hollywood pourrait ne pas vouloir sauver les Golden Globes

La fête est finie pour les Golden Globes, du moins pour le moment.

Longtemps commercialisés comme le cousin le moins tendu des Oscars, les Globes se démènent maintenant pour nettoyer leur acte après que NBC a annoncé qu’elle ne diffuserait pas l’émission en 2022 en raison d’une série de controverses impliquant la Hollywood Foreign Press Association, le groupe de vote derrière la cérémonie.





Nommer toutes ces controverses pourrait s’avérer aussi long que le montrent les prix, mais voici un échantillon notable: Le Los Angeles Times et cet article a tous deux publié des exposés récents sur le double jeu du groupe, un article de suivi du Los Angeles Times a révélé que le groupe ne comptait aucun membre noir et qu’un ensemble tardif et réticent de réformes proposées par le groupe n’a pas réussi à satisfaire Time’s Up. et a incité des studios comme Netflix, Amazon et Warner Bros.à publier des déclarations équivalant à un boycott efficace.

Alors que cet examen s’intensifiait, les membres de l’association insulaire de 86 personnes ont continué à commettre de nouvelles gaffes qui faisaient la une des journaux. Un membre confondu Daniel Kaluuya pour un autre acteur noir, Leslie Odom Jr., quelques minutes après la victoire aux Oscars de Kaluuya, alors qu’un ancien président de la Hollywood Foreign Press était expulsé du groupe en avril après avoir transmis un article de droite aux membres qui qualifiaient Black Lives Matter de «mouvement haineux».

Ce type de comportement insensible a été toléré par Hollywood pendant des décennies, car les Golden Globes offrent l’arrêt au stand le plus en vue sur le chemin des Oscars: si vous êtes prêt à bavarder et à prendre des selfies avec des électeurs excentriques (ainsi qu’à transformer un aveugle à leur comportement plus discutable), alors le groupe pourrait vous donner l’élan nécessaire pour réussir tout au long de la saison des récompenses.