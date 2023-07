Hollywood pourrait faire face à une autre grève alors que la date limite approche dans les pourparlers avec les acteurs

Netflix Inc., Walt Disney Co. et les autres grands studios de cinéma et de télévision d’Hollywood se précipitaient vendredi à minuit pour parvenir à un accord avec le syndicat des acteurs SAG-AFTRA et éviter une deuxième grève cet été.

Des stars de premier plan, dont Jennifer Lawrence et Meryl Streep, dans une lettre adressée aux dirigeants syndicaux cette semaine, ont déclaré qu’elles étaient prêtes à quitter le travail si les négociateurs ne parvenaient pas à un « accord transformateur » sur un salaire de base plus élevé et des garanties concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle ( IA).

La lettre est arrivée après que les négociateurs syndicaux ont publié une vidéo disant que leurs discussions avaient été « extrêmement productives », signe possible qu’un accord était à portée de main.

Une grève de la SAG-AFTRA, qui représente 160 000 acteurs, ferait monter la pression sur les studios hollywoodiens déjà aux prises avec un arrêt de travail de près de deux mois de la Writers Guild of America (WGA).

Arrêt de la production et retards

Le débrayage de 11 500 écrivains a arrêté une large bande de production télévisuelle et retardé le tournage de films, dont Marvel’s Coups de foudre et Lame. Tout tournage en cours devrait s’arrêter si les acteurs faisaient également grève.

Les travailleurs et les partisans de la Writers Guild of America manifestent devant Universal Studios Hollywood dans le quartier Universal City de Los Angeles le 3 mai. (Mario Anzuoni/Reuters)

Les dirigeants de SAG-AFTRA et de la WGA affirment que l’industrie du divertissement a radicalement changé avec l’essor de la télévision en continu et l’émergence de nouvelles technologies telles que l’IA générative, dont ils craignent qu’elle ne soit utilisée pour écrire des scripts ou créer des acteurs numériques.

Certains acteurs ont exprimé publiquement leur soutien à un débrayage.

Phoebe Waller-Bridge, star de la nouvelle Indiana Jones et le cadran du destin film, a noté qu’elle était déjà en grève en tant que membre de la WGA.

« Je suis sur le bord de mon siège en espérant que SAG suivra et soutiendra les scénaristes, et j’espère vraiment que nous pourrons régler ce problème », a déclaré Waller-Bridge dans une interview avec Reuters lors de la première du film à Londres. .

SAG-AFTRA a déjà voté pour donner à ses dirigeants le pouvoir d’appeler à un arrêt de travail si les pourparlers échouent avant l’expiration de leur contrat vendredi soir.

« Je pense que nous avons besoin que les acteurs se mettent en grève pour que tout puisse s’arranger », a déclaré le cinéaste et acteur Judd Apatow à Reuters. « Tous ces problèmes affectent tout le monde. »

L’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), qui négocie au nom des studios, n’a fait aucun commentaire sur les discussions en cours avec la SAG-AFTRA.

Pas de discussions avec des écrivains marquants

Avec les scénaristes, l’AMPTP a indiqué avoir proposé des augmentations de salaire « généreuses » mais ne pas pouvoir accéder à toutes les revendications des scénaristes. Les studios et la WGA n’ont pas eu de discussions depuis le début de la grève des scénaristes le 2 mai.

Le débrayage de la WGA frappe les traiteurs, les fournisseurs d’accessoires et d’autres petites entreprises qui tirent une grande partie de leurs revenus des productions hollywoodiennes. La dernière grève des écrivains en 2007 et 2008 a coûté à l’économie californienne environ 2,1 milliards de dollars américains.