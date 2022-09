Hollywood pleure la reine Elizabeth II après la mort du monarque à 96 ans : “Elle laisse un héritage incomparable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après l’annonce tragique de la mort de la reine Elizabeth II jeudi à l’âge de 96 ans, des célébrités se sont rapidement tournées vers les médias sociaux et ont publié des déclarations en l’honneur du monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne.

Les hommages ont afflué d’acteurs, de musiciens, d’athlètes, d’auteurs, de personnalités de la télévision et d’autres sommités alors qu’ils réagissaient à la mort du souverain bien-aimé, décédé paisiblement entouré de membres de la famille royale au château de Balmoral.

Elton John, Daniel Craig et Dame Helen Mirren ont été parmi les premiers noms notables à rendre hommage alors qu’ils pleuraient la perte de la reine Elizabeth.

John, un ami de longue date de feu la reine, a écrit : “Avec le reste de la nation, je suis profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth.

“Elle était une présence inspirante à côtoyer et a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante.

“La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, et elle me manquera beaucoup”, a-t-il conclu.

“Comme tant d’autres, j’ai été profondément attristé par la nouvelle d’aujourd’hui et mes pensées vont à la famille royale, à ceux qu’elle aimait et à tous ceux qui l’aimaient. Elle laisse un héritage incomparable et nous manquera profondément”, a écrit Craig dans un communiqué. .

Mirren a déclaré: “Je pleure avec le reste de mon pays le décès d’une grande reine. Je suis fier de me dire de l’ère élisabéthaine. S’il y avait une définition de la noblesse, Elizabeth Windsor l’incarnait.”

Ozzy Osbourne a partagé sa tristesse face à la mort de la reine sur Instagram, en écrivant : “Avec le cœur lourd, je dis que c’est dévastateur de penser à l’Angleterre sans la reine Elizabeth II.”

JK Rowling a partagé un fil Twitter dans lequel elle a décrit la reine comme “un symbole durable et positif de la Grande-Bretagne dans le monde entier”. Elle a écrit: “Certains peuvent trouver l’effusion de choc et de chagrin britanniques en ce moment étrange ou étrange, mais des millions ont ressenti de l’affection et du respect pour la femme qui a rempli sans se plaindre son rôle constitutionnel pendant soixante-dix ans.”

L’auteur de “Harry Potter” a poursuivi: “La plupart des Britanniques n’ont jamais connu d’autre monarque, elle a donc été un fil conducteur toute notre vie. Elle a fait son devoir envers le pays jusqu’à ses dernières heures et est devenue un symbole durable et positif. de Grande-Bretagne partout dans le monde. Elle a mérité son repos. #TheQueen”

Sur Instagram, Mick Jagger a partagé un portrait d’une jeune reine Elizabeth alors qu’il se souvenait avoir regardé les moments forts de son mariage.

Dame Julie Andrews a publié une déclaration officielle, qui disait : “Une page de l’histoire s’est tournée aujourd’hui. Avec des millions d’autres, je pleure le décès de notre bien-aimée reine Elizabeth II.

“C’est comme si nous avions perdu une amie : une monarque dévouée qui nous a tous inspirés par son amour, sa sagesse et sa grâce.

“Puissions-nous l’honorer en respectant les normes qu’elle s’est fixées pour elle-même et pour sa nation”, a-t-elle conclu en signant de son nom.

Ed Sheeran a partagé une photo de la reine Elizabeth avec un emoji en forme de cœur sur son histoire Instagram. Le chanteur a été nommé membre de l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique par le monarque en 2017.

Quatre des Spice Girls, dont Victoria Beckham, Melanie Brown, Geri Halliwell et Emma Bunton, ont partagé leurs hommages sur les réseaux sociaux. En mai, la reine a décerné à Brown un MBE pour son travail de plaidoyer au nom des victimes de violence domestique.

Barbra Streisand a partagé une photo sur laquelle on la voit serrer la main de la reine lors de la première londonienne de “Funny Girl” en 1975, en écrivant : “Elle était une constante pour nous tous”.

Kris Jenner a envoyé “amour et condoléances à la famille royale” et a honoré la reine Elizabeth comme “l’un des plus grands dirigeants que notre monde ait jamais vus”.