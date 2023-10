Les hommages à Matthew Perry ont afflué samedi après sa mort chez lui dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. Il avait 54 ans.

Perry, qui a commencé à incarner Chandler Bing dans la populaire sitcom “Friends” alors qu’il n’avait que 24 ans, est décédé après une apparente noyade dans un bain à remous, ont confirmé des sources policières à Fox News Digital. Aucune drogue n’aurait été trouvée sur les lieux et aucun acte criminel n’est suspecté.

“Oh non !!! Matthew Perry !! Espèce d’âme douce et troublée !! Puissiez-vous trouver la paix et le bonheur au paradis, faisant rire tout le monde avec votre esprit singulier !!!” Mira Sorvino a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Octavia Spencer a partagé sur Instagram : “Je suis incroyablement attristée d’apprendre le décès de Matthew Perry aujourd’hui. Son cadeau au monde restera gravé à jamais. J’envoie de l’amour à la famille de Matthew, à ses amis, à ses co-stars et à des millions de fans à travers le monde.”

“Mon plus vieux petit ami. Nous aimions tous Matthew Perry, et moi particulièrement. Tous les jours”, a écrit Selma Blair sur Instagram. “Je l’aimais inconditionnellement. Et lui, moi. Et je suis brisé. Le cœur brisé. Fais de beaux rêves Matty. Fais de beaux rêves.”

Maggie Wheeler, qui incarnait Janice, la petite amie occasionnelle de Chandler Bing, dans “Friends”, a écrit : “Quelle perte. Tu vas manquer au monde, Mathew Perry. La joie que tu as apportée à tant de personnes au cours de ta trop courte vie perdurera. Je me sens tellement bénie par chaque moment créatif que nous avons partagé.

L’émission officielle “Friends”, ainsi que Warner Bros. TV, ont écrit sur Instagram : “Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Matthew Perry. Il a été un véritable cadeau pour nous tous. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et tous ses fans.”

“Nous sommes incroyablement attristés par le décès trop précoce de Matthew Perry. Il a apporté tant de joie à des centaines de millions de personnes à travers le monde grâce à son timing comique parfait et son esprit ironique. Son héritage perdurera à travers d’innombrables générations”, a partagé NBC. sur X.

Morgan Fairchild a déclaré qu’elle avait “le cœur brisé par la mort prématurée de mon ‘fils’, Matthew Perry” dans un hommage partagé sur X. Fairchild a joué la mère de Chandler Bing tout au long de la série, Nora Tyler Bing.

“La perte d’un jeune acteur aussi brillant est un choc”, a-t-elle ajouté. “J’envoie mon amour et mes condoléances à ses amis et à sa famille, en particulier à son père, John Bennett Perry, avec qui j’ai travaillé sur Flamingo Road et Falcon Crest.”

Olivia Munn a partagé un emoji au cœur brisé et a écrit “Oh non” avec une image du défunt acteur.

Elle a ajouté : “Il a tellement lutté contre la dépendance et a été assez courageux pour être ouvert et honnête à ce sujet. Je suis vraiment désolée pour sa famille et ses amis qui reçoivent cette nouvelle aujourd’hui. C’est tout simplement déchirant. Repose en amour, Matthew Perry “.

Son compatriote canadien Tom Green a écrit sur X qu’il était « choqué et attristé » d’apprendre la mort de Perry.

“Il est l’une des nombreuses réussites talentueuses et incroyables de ma ville natale, Ottawa, Canada. Repose en paix Matthew”, a déclaré Green.

Perry a dépensé plus de 9 millions de dollars pour sa lutte contre la toxicomanie et la sobriété qui dure depuis des décennies. À un moment donné, il était prendre 55 Vicodin par jour, il a écrit dans ses mémoires de 2022, « Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing ».

Il a révélé qu’il avait effectué 15 séjours en cure de désintoxication et subi 14 interventions chirurgicales pour des problèmes médicaux liés à la toxicomanie. Perry a également été sous assistance respiratoire pendant une brève période et dans le coma pendant deux semaines.

Écrire le mémoire faisait partie de son rétablissement. Il a déclaré que les émotions « sortaient de moi – les choses douloureuses, les hôpitaux, les cures de désintoxication, tout ça – ça sortait de moi. C’est allé très vite. »

Dans une interview accordée au New York Times en octobre 2022, Perry a déclaré qu’il était sobre depuis début 2021.

