Hollywood News Weekly Rewind : Amber Heard dépose une requête pour rejeter le verdict du procès en diffamation de Johnny Depp ; Ajay Devgn fouille Chris Hemsworth et plus

Le monde du divertissement a été très excitant et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances d’Hollywood de la semaine. De Amber Heard dépose une requête en rejet du verdict du procès en diffamation affirmant que Johnny Depp n’a aucune preuve qu’Ajay Devgn s’intéresse à la cascade de Chris Hemsworth dans Thor Love And Thunder, voici un aperçu des principales nouvelles hollywoodiennes de la semaine.

Alia Bhatt serre dans ses bras Gal Gadot alors qu’elle termine le tournage de Heart of Stone

Alia Bhatt a enfin terminé le tournage de ses débuts à Hollywood Heart of Stone avec Gal Gadot et elle a exprimé sa gratitude à l’équipe avec une note sincère. Elle avait également un message spécial pour Ranbir Kapoor. Découvrez l’histoire complète ici.

Thor Love And Thunder : Ajay Devgn a-t-il cherché Chris Hemsworth pour avoir recréé sa cascade de vélo emblématique ?

Ajay Devgn a récemment fait la une des journaux grâce à Chris Hemsworth. Une scène de Thor Love And Thunder a été comparée à la scène de vélo d’Ajay Devgn de Phool Aur Kante. Découvrez l’histoire complète ici.

Kylie Jenner et Travis Scott préparent déjà leur bébé à devenir athlète

Kylie Jenner et Travis Scott semblent avoir déjà commencé les préparatifs pour faire de leur petit, qui n’a même pas encore 6 mois, un athlète vedette plus tard dans la vie, mais il y a un rebondissement. Découvrez l’histoire complète ici.

BTS: J-Hope’s More en tête du classement mondial des meilleures chansons de Spotify

Plus de BTS J-Hope est le n ° 1 du classement mondial des meilleures chansons de Spotify; Les Grammys nomment son album comme l’un des meilleurs de juillet 2022 avec les œuvres de Beyonce et Lizzo. Découvrez l’histoire complète ici.

BTS: Jungkook et Charlie Puth étaient dans une relation BL pour le clip Left and Right

BTS: Charlie Puth laisse entendre que Jungkook et lui étaient en quelque sorte dans une romance BL dans Left and Right MV. Le chanteur américain est connu pour être hétéro alors les fans le taquinent sur son réveil gay. Découvrez l’histoire complète ici.

Chris Pratt, star des Gardiens de la Galaxie, qualifie Sidharth Malhotra de héros d’action

Sidharth Malhotra et Chris Pratt se sont bien liés lors d’un appel vidéo tout en parlant de leur amour pour la cuisine indienne et le fitness. Chris a été tellement impressionné par le physique de Sidharth qu’il a immédiatement compris qu’il était un héros d’action. Découvrez l’histoire complète ici.

Amber Heard dépose une requête en annulation du verdict du procès en diffamation ; affirme que Johnny Depp n’a “aucune preuve”

Les avocats d’Amber Heard ont déposé une requête devant un tribunal de Virginie pour rejeter le verdict du procès en diffamation ainsi que l’ensemble de l’affaire de diffamation de Johnny Depp contre elle. Découvrez l’histoire complète ici.