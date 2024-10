Hollywood News Live Today 7 octobre 2024 : Joker 2 de Joaquin Phoenix livre des chiffres décevants au box-office américain après une ouverture flop

Hollywood News Live : restez informé des dernières nouvelles d’Hollywood. Obtenez des mises à jour en temps réel sur les films, les événements de célébrités, les potins et les moments forts du tapis rouge. Nous vous proposons les histoires de divertissement les plus chaudes au fur et à mesure qu’elles se produisent, le tout en un seul endroit !

Hollywood News Live Today : Joker 2 de Joaquin Phoenix livre des chiffres décevants au box-office américain après une ouverture flop Hollywood Obtenez des mises à jour en temps réel sur l’actualité hollywoodienne, votre source incontournable pour les dernières mises à jour dans le monde du divertissement. Des dernières nouvelles sur les célébrités aux nouvelles sorties de films et aux moments sur le tapis rouge, nous avons ce qu’il vous faut. Restez à l’écoute car nous vous apportons des mises à jour en temps réel sur tous les événements passionnants à Hollywood, y compris des scoops exclusifs, des interviews et bien plus encore !…En savoir plus Il s’agit d’un blog en direct généré par l’IA et n’a pas été édité par le personnel de l’Hindustan Times. Suivez toutes les mises à jour ici : 7 octobre 2024 12:52 IST Hollywood News LIVE : Joker 2 de Joaquin Phoenix livre des chiffres décevants au box-office américain après une ouverture flop 7 octobre 2024 08h34 IST Hollywood News LIVE : Jennifer Lopez apparaît aux American Music Awards pour célébrer les 50 ans de la série, insensible au fiasco de Ben Affleck Jennifer Lopez a célébré le 50e anniversaire des American Music Awards, en repensant à sa première apparition en 2001. Lire l’histoire complète ici 7 octobre 2024 05:43 IST Hollywood News LIVE : Bill Maher aperçu avec Noor, la petite amie d’Al Pacino, âgée de 50 ans, à l’hôtel de Los Angeles : rapport Le comédien Bill Maher a été aperçu avec Noor Alfallah, la petite amie d’Al Pacino, quittant un hôtel à Los Angeles. Lire l’histoire complète ici

