Hollywood lutte contre les effets secondaires d’Ozempic avec ce traitement de beauté approuvé par « RHONJ »

Les acteurs de « Real Housewives of New Jersey » ont récemment subi des procédures Emsculpt devant la caméra. Andrew Eccles/Bravo

Les « vraies femmes au foyer du New Jersey » gardent les choses serrées.

Dans un récent épisode de la saison 14 de l’émission Bravo, Teresa Giudice, Danielle Cabral et Jennifer Aydin se sont livrées à une série de séances à domicile d’Emsculpt Neo — une procédure non invasive à la mode qui aide à raffermir la peau — sur leurs bottines, en espérant que le les effets remodèleraient leurs extrémités arrière.

Bien qu’aucune des trois dames de Garden State n’ait déclaré utiliser des médicaments amaigrissants comme Ozempic, d’autres membres du casting, comme Dolores Catania et Margaret Josephs, ont résisté au tir ; Melissa Gorga a même récemment déclaré qu’elle était la « seule » actrice à ne pas être accro à la drogue.

Alysha Mooney, co-fondatrice de Esthétique d’élite à West Hollywood, en Californie, raconte à Page Six Style qu’Emsculpt est une référence courante pour ceux qui s’inquiètent de certains effets secondaires d’une perte de poids rapide.

Mooney a traité un grand nombre de patients célèbres qui ont maigri à une vitesse record avec Ozempic, provoquant un affaissement de leur peau à des endroits pour lesquels ils n’étaient pas préparés.

« J’ai reçu beaucoup de ‘Housewives’, et elles perdaient tellement de poids », partage Mooney, notant qu’Emsculpt Neo a aidé sa clientèle – y compris les A-listers et les Bravolebrities, même si elle ne nommera pas de noms – tonifier leur abdomen, leurs bras, leurs jambes et leurs fesses.

Teresa Guidice – qui n’est pas connue pour prendre ce médicament amaigrissant à la mode – a utilisé Emsculpt Neo pour soigner ses fesses. Bravo

Alysha Mooney, co-fondatrice d’Elite Aesthetics à West Hollywood, en Californie, raconte à Page Six Style qu’elle a traité un grand nombre de patients célèbres qui ont maigri à une vitesse record avec Ozempic. Esthétique d’élite

La technologie fonctionne en utilisant une énergie électromagnétique de haute intensité (également connue sous le nom de HIFEM) pour stimuler les contractions musculaires. Un seul traitement de 30 minutes sur le tronc ou les fessiers équivaut respectivement à 24 000 redressements assis ou squats.

Mooney affirme que ce traitement – ​​qui coûte entre 1 000 et 1 500 dollars par séance – est devenu un antidote attesté au relâchement cutané qui semble aller de pair avec des injections minceur.

Ozempic, un médicament d’ordonnance approuvé par la FDA connu sous le nom générique de sémaglutide, agit en imitant une hormone naturelle appelée peptide-1 de type glucagon (GLP-1), qui déclenche la libération d’insuline après avoir mangé, ainsi que la sensation de satiété.

Il a été créé à l’origine pour les personnes prédiabétiques ou les patients atteints de diabète de type 2 afin de les aider à réguler leur glycémie. Mais sa popularité n’a cessé de croître parmi les professionnels de l’industrie du divertissement en raison de sa capacité à réduire la taille.

« J’ai reçu beaucoup de ‘Housewives’, et elles perdaient tellement de poids », partage Mooney, notant qu’Emsculpt Neo a aidé sa clientèle – y compris les A-listers et les Bravolebrities, même si elle ne nommera pas de noms – tonifier. Esthétique d’élite

La technologie fonctionne en utilisant une énergie électromagnétique de haute intensité – également connue sous le nom de HIFEM – pour stimuler les contractions musculaires. Corps par BTL

« Essentiellement, le sémaglutide vous empêche de manger. Et si vous ne mangez pas suffisamment de protéines ou ne faites pas d’exercice, votre corps va brûler les muscles avant de brûler les graisses », explique Mooney.

C’est là qu’Emsculpt Neo entre en jeu, ajoute-t-elle ; « Lorsque vous prenez du sémaglutide, il est extrêmement important de travailler sur le développement musculaire, c’est pour cela que cet appareil a été conçu. »

L’effet secondaire le plus discuté de la prise de sémaglutide, quelle que soit sa version, est sans doute le « visage Ozempic » – une apparence creusée, décharnée ou vieillie – provoquée par une perte rapide de graisse du visage.

Bien qu’Emsculpt Neo ne soit pas utilisé sur le visage, Emface – qui utilise la même technologie et promet un « lifting non chirurgical » – a été adopté par des stars comme Jessica Simpson, Rebel Wilson et Alicia Silverstone. (Wilson est le seul du groupe à avoir parlé d’essayer Ozempic.)

Un seul traitement Emsculpt Neo de 30 minutes sur le tronc ou les fessiers équivaut respectivement à 24 000 redressements assis ou squats. Bravo

Mooney affirme que ce traitement – ​​qui coûte entre 1 000 et 1 500 dollars par séance – est devenu un antidote attesté au relâchement cutané qui semble aller de pair avec les médicaments amaigrissants. Esthétique d’élite

Et Mooney dit qu’il existe également d’autres traitements de raffermissement du visage qui valent la peine d’être essayés.

Elle aime combiner Potenza de Cynosure – un traitement par microneedling qui raffermit la peau et favorise la production de collagène – avec PicoSure Pro, un traitement au laser qui aide à lutter contre l’hyperpigmentation et l’apparence des rides.

« Ces traitements peuvent être adaptés à chaque personne. Donc, s’ils s’inquiètent des yeux enfoncés ou des bajoues proéminentes dus à la perte de graisse, nous pouvons faire appel à Potenza et Pico pour raffermir leur peau et leur donner cet aspect jeune et arraché », explique Mooney à propos des traitements, qui coûtent entre 1 250 $ et 1 500 $ chacun.

Une poignée de personnalités publiques ont déclaré avoir utilisé des médicaments amaigrissants pour perdre du poids, notamment Kelly Clarkson (photo ici). Weiss Eubanks/NBCUniversal via Getty Images

En ce qui concerne les stars de « Real Housewives », Margaret Josephs et Dolores Catania du « New Jersey » (photo ici) ont été transparentes sur leur utilisation de ces drogues. Kristin Callahan/Shutterstock

« Avec Emsculpt Neo, j’aime parfois compléter les abdos et le ventre avec Potenza », ajoute-t-elle.

« Ou même au-dessus des genoux, où une perte de poids rapide peut parfois entraîner un relâchement cutané. Il fonctionne de manière cohérente pour les personnes prenant du sémaglutide ou des médicaments similaires.

Mooney dit que ses patients sont « très ouverts » quant à leur utilisation de médicaments amaigrissants dans la sécurité de son spa médical, mais dit que beaucoup hésitent encore à divulguer publiquement cette information alors que les stigmates persistent.

Braunwyn Windham-Burke, ancienne élève du «Comté d’Orange», a récemment déclaré qu’elle avait pris Ozempic. Getty Images

Mooney dit que ses patients sont « très ouverts » quant à leur utilisation de médicaments amaigrissants dans la sécurité de son spa médical, mais que beaucoup hésitent encore à divulguer publiquement cette information alors que les stigmates persistent. Esthétique d’élite

« Même les ‘femmes au foyer’ qui viennent ici – celles qui ne disent pas publiquement qu’elles y participent – elles arrivent et disent: ‘Je n’ai tout simplement pas l’impression que ce soit l’affaire de tout le monde parce que c’est quelque chose qui est toujours jugé en ce moment », dit-elle.

« Et je comprends ça. Si vous devez vivre votre vie sous les yeux du public, cela ne me plairait pas non plus. Mais d’une personne à l’autre, tout le monde est très ouvert à ce sujet. Je pense que cela doit simplement devenir plus courant. Quand davantage de célébrités commenceront à l’admettre, les gens commenceront probablement à l’accepter davantage.

Une poignée de personnalités publiques se sont prononcées sur la prise d’Ozempic – ou de l’un des autres médicaments à base de sémaglutide disponibles sur le marché, comme Wegovy et Mounjaro – pour leurs effets amincissants.

Kelly Clarkson a confirmé que sa nouvelle silhouette svelte était le résultat de médicaments amaigrissants après des mois de spéculation, tout comme Oprah Winfrey.

Kyle Richards de « Beverly Hills » fait partie des « femmes au foyer » qui ont nié avoir utilisé du sémaglutide. kylerichards18/Instagram

La vétérinaire de « RHOBH », Erika Jayne, a également mis fin aux spéculations selon lesquelles sa récente perte de poids serait le résultat de médicaments amaigrissants. Getty Images pour Live Nation Las Vegas

En ce qui concerne les stars de « Real Housewives », Catania, Josephs, Jenn Fessler, Heather Gay, Marlo Hampton, Emily Simpson et Braunwyn Windham-Burke ont toutes parlé de leurs expériences en matière de consommation de telles drogues.

Pendant ce temps, Kyle Richards, Erika Jayne et Gina Kirschenheiter – parmi d’autres qui ont perdu beaucoup de poids au cours des deux dernières années – ont nié avoir utilisé le sémaglutide pour les aider dans leur parcours de remise en forme.

«Je pense que c’est une de ces choses, comme les produits de comblement et le Botox, qui étaient autrefois très discrètes», explique Mooney, une ancienne infirmière en injection.

