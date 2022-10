Hollywood fait Halloween : d’une Kendall Jenner légèrement vêtue aux meilleurs costumes de couple et de groupe

Ce ne serait pas Hollywood si les célébrités ne repoussaient pas les limites ou ne dépassaient pas les limites avec leurs costumes d’Halloween année après année.

Des tenues à peine présentes aux références de la culture pop à gogo, les plus grandes stars se sont présentées et se sont présentées pour le jour ou le week-end le plus effrayant de l’année.

Le plus controversé

Kendall Jenner

Kendall Jenner a provoqué la colère de certains fans avec son costume de Jessie de “Toy Story” cet Halloween. Posant dans une tenue plus légèrement vêtue que le personnage animé original de Pixar, certains sur Instagram ont critiqué Jenner, une personne écrivant: “Vous ne faites que sexualiser le personnage d’un enfant.”

Alors que des amis hollywoodiens comme le mannequin Lily Aldridge et la chanteuse Normani étaient élogieux de sa vision de la cow-girl, d’autres n’étaient pas aussi amusés, une personne écrivant “enfance = ruinée”.

Kim Kardashian

La grande sœur de Jenner, Kim Kardashian, a fait le faux pas ultime d’Halloween : se présenter à un événement qui n’était pas, en fait, une fête costumée. Bien que son maquillage en tant que Mystique de “X-Men” de Marvel soit superbe, la star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour partager une information embarrassante sur son week-end d’Halloween.

“Cette fois, je me suis présentée à un dîner d’anniversaire en costume complet alors que ce n’était pas une fête costumée”, a-t-elle écrit sous une photo d’elle en tant que Mystique aux côtés de la fille d’anniversaire Tracee Ellis Ross.

Megan Fox et la mitrailleuse Kelly

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont ébouriffé des plumes non pas une mais deux fois pour leurs costumes d’Halloween ce week-end.

Vendredi, Fox et Kelly sont allés à la fête annuelle d’Halloween de Casamigos en tant que Tommy Lee et Pamela Anderson, ce qui a provoqué la colère de certaines personnes compte tenu de la nature abusive de leur relation.

Dimanche, Fox a légendé une photo d’elle et de Kelly “Le dimanche, nous prenons la communion.” Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à condamner Fox pour le thème religieux de son costume, où elle semblait recevoir la communion de Kelly, qui portait un costume de prêtre.

Une personne a commenté : “Tellement irrespectueux. Absolument honteux et offensant.”

Le plus impitoyable

Frankie Jonas et Anna Olson

Il est peut-être connu sous le nom de “Bonus Jonas”, mais Franklin “Frankie” Jonas et sa petite amie Anna ont définitivement remporté le Jonas le mieux habillé, sous le nom de Joe Jonas et son ex-petite amie Taylor Swift, dans une parodie hilarante.

Frankie et sa petite amie se sont moqués de la relation éphémère entre Jonas et Swift, écrivant dans sa légende “#jonasbrothers3dmovie #streammidnights” en référence au film de concert en 3D de ses frères aînés et du groupe musical The Jonas Brothers, ainsi qu’au nouvel album de Swift ” Minuits.”

Sur une autre photo, Frankie s’est moqué du choix de son grand frère de porter une bague de pureté tout au long de son adolescence, une décision dont il était extrêmement tabou de discuter à l’époque.

Josh Duhamel et Audra Mari

Toujours sur le thème de la plaisanterie, Josh Duhamel, 49 ans, et sa femme Audra Mari, 28 ans, se sont moqués de leur écart d’âge de 21 ans en se déguisant en milliardaire J. Howard Marshall et sa jeune femme, feu Anna Nicole. Forgeron.

Les deux avaient une différence d’âge célèbre de 63 ans. Sur les photos, Duhamel est vu avec un marcheur, conduit à la fête par Mari.

Meilleurs couples/groupes

Elle Fanning et Max Minghella

Le duo ravivé d’Elle Fanning et Max Minghella a emprunté la voie effrayante pour leur costume d’Halloween en couple ce week-end, en tant que Tiffany Valentine et Chucky du film d’horreur “Child’s Play”.

L’actrice a posté sur son Instagram la célèbre citation du film, “Wanna play?” avec une série de photos des deux posant. Minghella portait un masque, tandis que Fanning se transformait en personnage grâce au maquillage.

Ariana Grande et Liz Gillies

Ariana Grande et sa co-vedette de “Victorious” Liz Gillies ont fait un effort supplémentaire pour leurs costumes en tant que Sherri et Christy, personnages interprétés respectueusement par Jennifer Coolidge et Jane Lynch dans le film “Best In Show”.

Non seulement les femmes ont cloué les costumes, mais elles ont également recréé des scènes du film. Coolidge a commenté la publication Instagram en écrivant : “C’est vraiment génial.”

Plusieurs autres célébrités ont commenté, dont Katy Perry qui a écrit “cela peut-il être nominé”, tandis que Victoria Justice a écrit “c’est incroyable”.

Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch

Le célèbre trio de “Riverdale”, Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelain Petsch ont cloué leur portrait des sœurs Sanderson de “Hocus Pocus” cet Halloween.

Les trois femmes, qui ont des mèches blondes, rouges et brunes, tout comme les personnages du film Disney, ont posé comme les personnages interprétés par Sarah Jessica Parker, Bette Middler et Kathy Najimy.