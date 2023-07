Hollywood est en grève, mais les droits du travail restent insaisissables pour les cinéastes asiatiques

Younghee, la poupée robot géante de « Squid Game », se tient dans un parc de Séoul. La série coréenne ultraviolente a été un succès pour Netflix. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Commentez cette histoire Commentaire

SEOUL – Lorsque Netflix a été lancé en Corée du Sud en 2016, c’était une bouffée d’air frais pour les cinéastes blasés par une industrie locale connue pour ses abus de travail et ses pincements. Le géant du streaming ne s’est pas mêlé du processus de réalisation du film, a proposé d’investir d’importantes sommes d’argent et a fourni aux Coréens un moyen de montrer leur travail à un public étranger.

Désormais, avec Netflix comme plate-forme dominante en Corée du Sud, les scénaristes, réalisateurs et acteurs locaux expriment leurs inquiétudes quant aux pratiques de travail de l’entreprise dans leur pays. Ils regardent la plus grande grève d’Hollywood en six décennies avec l’espoir que cela leur donnera plus de pouvoir de négociation et un précédent à suivre.

« Nous avons une relation amour-haine avec Netflix », a déclaré Justin Byung-in Kim, le chef de la Guilde des scénaristes de Corée, dans une récente interview dans les bureaux de la Guilde des réalisateurs de Corée. D’une part, Netflix a donné de meilleures opportunités aux travailleurs du cinéma sud-coréens, a-t-il déclaré. D’autre part, il a déclaré que Netflix payait des travailleurs sud-coréens trop peu de résidus, qui sont des redevances que les réalisateurs, scénaristes ou acteurs reçoivent si leur travail est rediffusé. (Netflix conteste cela.)

Le contenu coréen est une grosse source de revenus pour les géants américains du streaming : « Squid Game » à lui seul y a contribué environ 900 millions de dollars pour la valeur de Netflix, et le tournage est en cours pour une suite de la série ultraviolente primée aux Emmy Awards. Netflix prévoit d’investir plus de 2,5 milliards de dollars en Corée du Sud.

La grève d’Hollywood : tout ce que nous savons et travaillons pour le savoir

L’Inde fait également partie des marchés à la croissance la plus rapide pour le contenu diffusé en continu. Les dirigeants de Netflix ont déclaré que des films indiens tels que « RRR », avec sa chanson à succès « Naatu Naatu », devenaient « des succès retentissants en Occident ». Pendant ce temps, le directeur indien d’Amazon Prime Video, Sushant Sreeram, a déclaré que la société doublerait ses investissements en Inde au cours des cinq prochaines années, selon un rapport local. (Le fondateur et ancien PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Washington Post.)

Mais alors que les géants américains du streaming ont profité de la popularité des productions indiennes et « hallyu » (signifiant « vague coréenne »), les concessions obtenues par les travailleurs en grève aux États-Unis ne seraient pas partagées par les créateurs étrangers.

Pendant des années, les chaînes de télévision sud-coréennes ont loué des studios pour produire des drames à bon marché. Cela signifiait que les studios surmenaient le personnel temporaire et payaient peu, ou parfois rien, aux travailleurs, a déclaré Kim.

TV ‘Squid Game’, hit dystopique de Netflix, obtient le feu vert pour la deuxième saison

Puis vint Netflix. La société américaine a proposé des contrats aux sociétés de production sud-coréennes qui impliquaient des paiements forfaitaires d’une valeur supérieure au coût de production, ce qui signifie que Netflix assumait tous les risques financiers et qu’il y aurait un bénéfice garanti – ce qui était auparavant rare pour les drames en Corée, a déclaré Kim.

Le hic, c’est que Netflix détiendrait tous les droits d’auteur de cette émission. Cela signifiait que Netflix n’avait pas à payer de résidus, même si la série devenait un succès.

Netflix a déclaré dans un communiqué au Washington Post que ses paiements aux studios locaux sont des taux « haut de gamme » qui dépassent « ce qu’ils recevraient généralement d’autres » concurrents, même en incluant les frais résiduels. « Aucun autre service de streaming opérant en Corée ne paie de résidus », a-t-il ajouté.

En 2021, le producteur coréen Hwang Dong-hyuk dit au Guardian que Netflix ne l’a payé que pour le contrat initial de « Squid Game » alors qu’il s’agissait d’un projet indépendant, avant que quiconque n’ait pu prédire son succès mondial. Il a ajouté que le tournage était « épuisant physiquement, mentalement et émotionnellement ».

Netflix a déclaré avoir récompensé Hwang avec un paiement supplémentaire dans le contrat de la saison 2 de « Squid Game » qui est censé refléter le succès de la saison 1.

« C’est là que ça se complique », a déclaré Kim.

Netflix sous-traite généralement la production coréenne à des studios locaux, contrairement aux États-Unis. Cela signifie que la plupart des écrivains, acteurs, réalisateurs et équipes de tournage sud-coréens – qui, sur le papier, travaillent pour les studios et non pour Netflix – ne sont normalement pas payés directement par Netflix. La société de streaming n’a aucune obligation légale de s’asseoir à la table des négociations pour discuter des salaires ou des paiements résiduels.

Dans un communiqué, Netflix a déclaré qu’il éduquait ces sociétés de production « avec les meilleures pratiques dans tous les domaines, des contrats aux environnements de production ». Mais « les discussions sur les lois du travail et les directives de l’industrie sont une question de négociation » entre eux et les personnes qu’ils embauchent, a-t-il ajouté.

Lors d’une visite en Corée le mois dernier, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que Netflix ne maltraiterait pas les talents locaux.

La Korean Broadcasting Performers’ Rights Association affirme que Netflix a ignoré une demande par e-mail de négociation de paiements résiduels envoyée en mars. « Nous avons reçu une réponse indiquant qu’un service Netflix compétent se pencherait sur la question », a déclaré Cho Byeong-han, un responsable de l’association, par téléphone. « Mais nous n’avons pas eu de nouvelles depuis. »

D’autres groupes industriels comme la Guilde des scénaristes ne sont pas des syndicats formels, car leurs membres sont légalement considérés comme des pigistes ou des travailleurs individuels. « Selon les lois en vigueur, nous serions accusés de fixation des prix si nous tentions de négocier collectivement les salaires », a déclaré Kim.

Le fait que les travailleurs du cinéma sud-coréens soient dispersés parmi des dizaines de syndicats ou de groupes non officiels aggrave la situation. Même si Netflix, ou tout autre service de streaming majeur, a décidé d’engager des négociations salariales dans le cadre de négociations collectives, il n’a pas d’organe représentatif à qui parler, comme c’est le cas aux États-Unis. Il n’y a pas non plus d’organisme représentatif pour les streamers ou les grands studios comme l’Alliance of Motion Picture and Television Producers aux États-Unis.

Le personnel de plateau – les caméramans, les scénographes, les costumiers et les maquilleurs qui effectuent la plupart des tâches physiquement fatigantes mais ingrates pendant les tournages – disent que les mauvaises pratiques de travail qui sévissent dans l’industrie cinématographique sud-coréenne ont peu changé. Le pays a déjà une longue semaine de travail de 52 heures.

Les sociétés de streaming ont été accusées de contourner la négociation collective dans d’autres juridictions en dehors des États-Unis.

Anjum Rajabali, un éminent scénariste et membre de l’Association indienne des scénaristes, mène des tentatives de négociation collective depuis l’année dernière, y compris des ateliers éduquant les écrivains sur les procédures légales et contractuelles, et une lutte pour un tarif minimum de base.

Rajabali a déclaré par téléphone que les sociétés de streaming américaines étaient disposées à accepter la négociation collective aux États-Unis, mais pas en Inde.

« Il y a encore une ombre féodale qui tombe ici », a-t-il déclaré. « Nous allons combattre ces doubles standards. »

Rajabali a déclaré que les contrats des sociétés de streaming américaines opérant en Inde donnent principalement au producteur le pouvoir de déterminer les crédits des écrivains – alors qu’aux États-Unis, les problèmes de crédit sont arbitrés par la Writers Guild of America, dont les 11 000 membres sont en grève.

« Si la grève réussit là-bas – et nous pensons que ce sera le cas parce qu’ils sont absolument déterminés – cela crée un précédent selon lequel les écrivains ne sont pas disposés à renoncer à ce dont ils ont raisonnablement et à juste titre besoin en termes de protection des droits », a déclaré Rajabali. « Cela aura certainement un effet d’entraînement. »

Shubhra Gupta, l’un des critiques de cinéma indiens les plus en vue, a déclaré que la grève américaine n’aurait peut-être pas encore d’effet direct sur l’Inde. « Mais l’industrie indienne regarde. Et les gens parlent », a-t-elle déclaré. « Parce que partout les écrivains souffrent des mêmes problèmes : surchargés de travail, sous-payés et peu ou pas crédités. »

Kim, le chef de la Guilde coréenne des scénaristes, a déclaré qu’il appréciait la volonté de Netflix de prendre des risques sur les talents locaux. Mais les frustrations touchent à la volonté de Netflix de payer ce que les scénaristes, acteurs et réalisateurs considèrent comme leur juste part – en particulier les résidus – que Netflix évite, a déclaré Kim.

« J’espère que Netflix ne considère pas cela comme un jeu à somme nulle », a-t-il déclaré. « Netflix devrait envisager [residuals] dans le cadre de son budget R&D », a-t-il ajouté.

« C’est aussi une victoire pour Netflix, si nous obtenons notre juste part. »

Mehrotra a rapporté de Delhi.