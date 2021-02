Hollywood envoie son soutien au Texas après la tempête hivernale

Le Texas a besoin de l’aide du peuple américain.

Après qu’une tempête hivernale ait traversé l’État de Lone Star plus tôt cette semaine, des millions de résidents se sont retrouvés sans électricité. Selon Nouvelles NBC, un demi-million de personnes au Texas étaient toujours sans électricité le jeudi 18 février.

Un visage familier qui a vécu la crise du pouvoir de première main était Vraies femmes au foyer de Dallas Star Stéphanie Hollman. Dans une vidéo Instagram, la star de Bravo a expliqué comment sa famille faisait face à l’aide d’une cheminée.

«3e jour sans électricité chez nous», elle a écrit. « Je sais que beaucoup d’entre vous ont froid, ont peur et essaient simplement de garder leur famille au chaud. Je vous envoie mon amour et mes prières. Renseignez-vous auprès de vos amis et voisins, en particulier les personnes âgées qui pourraient ne pas être en mesure de demander de l’aide. Tout mon amour à toi. »

En plus des pannes de courant, de nombreux comtés du Texas ont été confrontés à des interruptions de service d’eau tandis que d’autres ont reçu l’ordre de faire bouillir l’eau du robinet avant de la boire. Alors que les premiers intervenants et les travailleurs essentiels travaillent 24 heures sur 24 pour apporter de l’aide aux autres, beaucoup à Hollywood envoient du soutien aux résidents. Continuez à faire défiler pour voir leurs messages.