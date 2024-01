Hollywood envisage le divertissement expérientiel alors que les cinémas et les streamers luttent – ​​date limite

Greg Doherty/Getty Images

Les rappels sont incessants, mais la mission sous-excitante : le vote de l’Académie est « obligatoire » pour les membres cette semaine. Il est temps d’évoquer ces listes de « meilleurs ».

OK, je respecte le rituel mais – franchement – ​​mon attention dérive. Au lieu de créer davantage de listes Barbenheimer, je déciderai peut-être d’acheter un billet pour un Squid Game en direct. Ou attrapez les monstres hurlants à un Choses étranges montrer. Ou partagez une thérapie par immersion avec mes enfants en visitant Stars Wars : Galaxy’s Edge ou Le monde sorcier de Harry Potter. Ou même visitez The Sphere avant qu’elle ne succombe aux lois de la probité financière.

Avec le déclin du cinéma et les difficultés des streamers, le meilleur des mondes du « show business expérientiel » offre un soulagement bienvenu. C’est d’ailleurs cet univers que les méga-entreprises s’acharnent désormais à conquérir.

Comme même les gens autrefois lourds Économiste le dit : « Les studios concoctent de nouvelles façons de répondre à la demande d’expériences en direct. » C’est un signal pour que les fans abandonnent leur canapé car « ils en veulent plus et ils mangeront tout ce que vous leur servirez », comme le reconnaît le plus haut responsable marketing de Netflix. Cela signifie même manger dans un restaurant sur le thème de Batman.

Le cinéma est-il disparu ? Non, mais il est devenu plus facile d’inciter les acheteurs de billets à se détendre Congelé (version scénique) que de voter pour des films aux titres obscurs comme Fiction américaine.

Certes, il y a eu des moments passés où les intrigues de la campagne aux Oscars elles-mêmes ont fourni un grand théâtre – en témoigne le tristement célèbre duel entre Sauver le soldat Ryan et Shakespeare amoureux.

Whoopi Goldberg aux Oscars 1999 a déclaré : « Hollywood a désormais combattu la Troisième Guerre mondiale contre la Seconde Guerre mondiale » – elle faisait référence à la victoire d’Harvey Weinstein sur le film de Steven Spielberg. À cette époque, les électeurs des Oscars ont confondu leur audience télévisée en baisse rapide en soutenant les «meilleurs films» comme Accident et Homme-oiseau – des films qui n’ont jamais envahi la conscience des spectateurs.

À l’époque, la hiérarchie de l’Académie était en colère contre les fêtes somptueuses (elles se terminaient) et les produits rivaux dénigrants (Harvey est toujours en prison). Les studios d’aujourd’hui sont plus sobres, rappelant gentiment aux électeurs que leur produit est plus noble (Rustin) ou plus inspirant (Nyad) ou simplement plus excentrique (Pauvres choses).

De plus, les grandes entreprises explorent aujourd’hui un programme encore plus complexe : leur public, qui s’est assoupi pendant la Covid et s’est rebellé contre le coût croissant des guerres du streaming, pourrait en fait aspirer à des expériences en direct. Même si cela signifie des parcs à thème.

Disney continue d’ajouter et d’embellir ses cinq parcs à thème, qui ont contribué à 9 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation tandis que son activité de streaming a perdu 2,5 milliards de dollars. Les plans « d’expérience » d’Universal sont tout aussi vastes, sinon plus, vastes et immersifs – en témoignent ses ambitieux projets londoniens.

En bref, les consommateurs semblent prêts à dépenser 39 $ et à faire la queue pour une aventure de calmar vivant, conscients que ces méchants gardes portant des masques et des survêtements étranges pourraient se rapprocher d’eux.

C’est « l’expérience », après tout. Et ça les fait sortir du canapé.